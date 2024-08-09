«Для чистюль»: Кинологи назвали породы собак, которые не линяют

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Вопрос постоянной уборки в доме волнует многих будущих собаководов. Некоторые даже отказываются от идеи иметь четвероногого друга из-за шерсти в доме. Породы собак, которые мало или совсем не линяют могут быть идеальным выбором для тех, кто боится беспорядка.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что есть питомцы, которые практически не линяют.
«Такой любимец может стать идеальным другом для собаковода-чистюли. Однако важно помнить, что любая собака требует специального ухода, это не зависит от количества шерсти на теле», — прокомментировал эксперт.
ТОП-5 ПОРОД СОБАК, КОТОРЫЕ НЕ ЛИНЯЮТ
БасенджиУ этих собак короткая мягкая шерсть, которая практически не линяет. Чтобы ухаживать за ней не требуется специальных навыков, достаточно вычесывать любимца раз в неделю. У басенджи есть «кошачьи» привычки, они вылизывают свою шерсть, выполняя гигиенические процедуры самостоятельно. Кроме того, эти собаки практически не пахнут.
ПудельУ собак этой породы нет подшерстка. В зависимости от разновидности, шерсть может быть двух типов: курчавая (плотная, объемная, эластичная) и шнуровая (нежная, густая, сбитая по фактуре). Часто мелькает информация, что пудели совсем не линяют, но это не так. Вы можете не найти в квартире клочки шерсти, но только потому, что, выпадая, шерсть остается на собаке, запутываясь в кудрях. Из-за этой особенности важно грамотно ухаживать за любимцем, чтобы не допустить образования колтунов.
МальтезеКак и владельцы пуделей, хозяева мальтезе могут не видеть опавшую шерсть на полу, потому что она практически не линяет. Но собаки этой породы требую тщательного и регулярного ухода, который будет включать мытье с использованием специальных средств, а также расчесывание жесткой щеткой.
ЭрдельтерьерУ эрдельтерьера жесткая, густая шерсть с мягким войлокообразным подшерстком. Они относятся к длинношерстным породам и, на радость хозяину, у них не бывает сезонной линьки. Уход за шерстью включает в себя регулярное вычесывание жесткой щеткой.
Брюссельский гриффонШерсть у собак этих пород жесткая и слегка волнистая. Питомцы практически не линяют, но их шерсть нужно регулярно тримминговать, выщипывая отмершие волоски специальной расческой-триммингом. Эта процедура имеет гигиеническое значение, если не ухаживать за шерстью, у питомца могут начаться проблемы с кожей.
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Анастасия Бондарева