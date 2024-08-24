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Служебных собак обучили обнаруживать БПЛА в воздухе

24 августа 2024, 18:33
Фото: istockphoto/PaulShlykov

Фото: istockphoto/PaulShlykov

Собаки, которых обучили инструкторы 470-го учебного центра служебного собаководства ВС России имени генерал-майора Г. П. Медведева, могут обнаруживать беспилотные летательные аппараты в воздухе и обозначать их лаем.


Об этом рассказал журналистам заместитель начальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярев. По его словам, существует уже наработанная методика обучения служебных собак, в которой учтён опыт специальной военной операции. Майор добавил, что в среднем на такую подготовку собаки уходит от трёх до шести месяцев.

Кинолог отметил, что среди пород, способных к обучению обнаружению беспилотников, не только немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, но также и некоторые породы охотничьих собак. Дегтярёв также добавил, что собака способна уловить звук летящего БПЛА на расстоянии до 700 метров.

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#операции
Президент Ботсваны был шокирован огромным алмазом в 2492 карата и попал на видео
24 августа 2024, 14:58

Фото: iStock/RHJ

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси был удивлен, когда ему показали найденный в стране алмаз в 2492 карата. Об этом информирует Sky News.
На опубликованном в сети ролике лидер Ботсваны сидит с закрытыми глазами и протянутыми вперед ладонями. В это время политик ожидает, когда ему передадут алмаз.

Когда женщина кладет драгоценность в руки Масиси, тот, еще не открыв глаза, выражает удивление, будучи впечатленным весом алмаза в почти половину килограмма. После чего, широко раскрывает глаза, осматривает алмаз и вскрикивает: «Что?!».

Президент Ботсваны отметил, что ему крайне повезло увидеть драгоценность такого размера.

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Экс-участника «Дома-2» потребовали признать иноагентом
SHOT: активисты потребовали признать экс-участника «Дома-2» Солнцева иноагентом
24 августа 2024, 11:29

Фото: iStock/seb_ra

Бывшего участника телепроекта «Дом-2» Рустама Солнцева потребовали признать иностранным агентом и возбудить против него дело за призывы к терроризму. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что после атаки украинских боевиков на Курскую область Солнцев регулярно публикует посты в социальных сетях с просьбой отправить ему денег, которые он якобы собирается перечислить Киеву. Примечательно, что на сегодняшний день бывшая звезда «Дома-2» живет в Соединенных Штатах.

Согласно информации источника, в одном из интервью Солнцев поддержал высказывание, что россияне «тупые и агрессивные». Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией просят заблокировать счета экс-участника телепроекта, признать его иноагентом, а также возбудить дела за призывы к террористической и экстремистской деятельностям.

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Террористку Трепову выписали из тюремной больницы
Mash: Трепову выписали из больницы и перевели в ИК-2 в Мордовии
24 августа 2024, 10:26

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Террористку Дарью Трепову* перевели из тюремной больницы в ИК-2 в Мордовии, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, девушка оказалась в колонии в начале августа, но вскоре у нее ухудшилось состояние. Исследования показали, что Трепова* нуждается в госпитализации из-за тяжелой депрессии и расстройства личности.

В июле сообщалось о психическом расстройстве Треповой* и её депрессии после анализа её рисунков. Психиатр, изучивший работы, пришел к выводу, что у осужденной развились депрессия и внутренний раскол личности в ходе пребывания в колонии.
Эксперт также отметил, что она продолжает отрицать свою вину в совершенном террористическом акте.

Напомним, Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

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*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Стало известно, кто находился в самолете, совершившим вынужденную посадку в Якутии
Музыканты московской кавер-группы летели в Ан-2, вынужденно севшем в Якутии
24 августа 2024, 10:06

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

На борту самолёта Ан-2, который вынужденно приземлился в Якутии, находилась московская кавер-группа «Монако джем» ранее принимавшая участие в шоу «Голос». Об этом инциденте сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, в самолёте находились три члена экипажа и восемь музыкантов, которых успели эвакуировать. В связи с произошедшим начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что самолёт Ан-2 совершил экстренную посадку в нескольких километрах от посёлка Солнечный в Усть-Майском районе. Воздушное судно вылетело из этого населённого пункта, но вскоре столкнулось с непредвиденными сложностями. Основной причиной для незапланированной посадки стал сбой в работе двигателя.

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#якутия
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Женщина не занималась сексом два года из-за страха перед Богом и стала порнозвездой
24 августа 2024, 09:15

Фото: iStock/Denisfilm

Избавившаяся от наркозависимости женщина из Великобритании пришла в секс-индустрию после того, как перестала бояться ада. Об этом сообщает Daily Star.
36-летняя порнозвезда Кайла Уайлд пояснила, что в течение продолжительного времени употребляла наркотики, пока однажды не познакомилась с женщиной, помогающей побороть зависимость. Она, по словам Уайлд, показала ей Библию и сказала, что, чтобы не попасть в ад, необходимо не только бросить наркотики, но и не заниматься сексом до брака.

Из-за страха перед Богом девушка избегала интимной близости с мужчинами несколько лет. Все это время ей не хотелось верить в то, что Бог может быть настолько суровым. Спустя некоторое время она решила изучить историю религии, после чего пришла к выводу, что вера нужна лишь для того, чтобы контролировать людей.

После этого Кайла не хотела, чтобы ее снова заставляли испытывать стыд, поэтому стала порнозвездой. Она призналась, что не является наркоманкой уже 10 лет и по-прежнему довольна своей профессией.

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Эксперт Осаволюк рассказала о новой ежегодной выплате для российских семей
Эксперт Осаволюк: с 2026 года некоторые семьи получат новую налоговую выплату
24 августа 2024, 08:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

Семьи с двумя и более детьми и доходом менее полутора прожиточных минимумов смогут через полтора года получать новую налоговую выплату. Об этом РИА Новости сообщила младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк.
Ожидается, что с 2026 года ее выплатят 4 миллионам семей, на что потребуется более ста млрд рублей. Осаволюк отметила, что ежегодную налоговую выплату смогут получить работающие родители, которые живут в семьях с двумя или более детьми.

Заявление необходимо подать в период с 1 июня по 1 октября того года, который идет за годом исчисления и выплаты НДФЛ. Примечательно, что сначала нужно подать документы на вычет по этой выплате, а потом на иные вычеты (социальные, имущественные, либо профессиональные).

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Трейлер обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту арестовали
24 августа 2024, 05:48

Фото: iStock/YakobchukOlena

Арестовано имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости на основании судебных документов и данных, полученных из открытых источников.
Отмечается, что подразумевается земельный участок площадью в 1,5 тысячи квадратных метров земли и два нежилых зданий. Также был арестован прицеп, произведенный в 2022 году. Это означает, что продажа или торговля другими видами имущества запрещена.

Ранее суд арестовал квартиру площадью 63 квадратных метра в Ульяновске стоимостью 1,8 миллиона рублей, принадлежащую одному из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.

Напомним, первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвалась фура, загорелись семь топливных баков железнодорожного вагона и обрушились два автомобильных пролета.

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#крымский мост
#теракт
#взрыв
#имущество
#арест
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Пять станций метро временно закрыли в Москве
Пять станций временно закрыли в московском метрополитене
24 августа 2024, 02:39

Фото: istock / hank5

В Москве временно закрыли пять станций Сокольнической линии метро до 28 августа, сообщается в пресс-службе столичного Депотранса.
Уточняется, что на участке «Саларьево-Новомосковская» ведутся подготовительные работы к открытию новой станции «Потапово». Для удобства пассажиров на закрытом участке метро будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. Движение поездов возобновится 29 августа в 17:30.

В начале августа мэрия Москвы временно закрыла станцию метро «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии и запретила пассажирам входить и выходить со станции. Такое решение было принято по требованию полиции. Ограничения действовали около 20 минут. Причина закрытия станции не разглашается.

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#москва
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#станции
#автобусы
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Депутаты предложили депортировать из России всех мигрантов с судимостью
Депутат Авксентьева предложила депортировать из России мигрантов с судимостью
24 августа 2024, 00:09

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

На следующей неделе депутаты внесут в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью. Об этом заявила заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.
«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены разрешений на временное проживание и вид на жительство», – отметила парламентарий.

Она указала, что согласно действующему российскому законодательству, иностранцы могут въезжать в Россию после погашения судимости.

Также Авксентьева обратила внимание на распространение в России так называемых «молельных домов» или религиозных центров, организованных «фактически без согласований , в любом месте вплоть до квартиры». Она пообещала подготовить депутатский запрос по этому вопросу.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о новых инициативах в области миграционной политики.

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#депортация
#россия
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