Служебных собак обучили обнаруживать БПЛА в воздухе

Семьи с двумя и более детьми и доходом менее полутора прожиточных минимумов смогут через полтора года получать новую налоговую выплату. Об этом РИА Новости сообщила младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк.