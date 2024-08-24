Служебных собак обучили обнаруживать БПЛА в воздухе

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Собаки, которых обучили инструкторы 470-го учебного центра служебного собаководства ВС России имени генерал-майора Г. П. Медведева, могут обнаруживать беспилотные летательные аппараты в воздухе и обозначать их лаем.
Об этом рассказал журналистам заместитель начальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярев. По его словам, существует уже наработанная методика обучения служебных собак, в которой учтён опыт специальной военной операции. Майор добавил, что в среднем на такую подготовку собаки уходит от трёх до шести месяцев.
Кинолог отметил, что среди пород, способных к обучению обнаружению беспилотников, не только немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, но также и некоторые породы охотничьих собак. Дегтярёв также добавил, что собака способна уловить звук летящего БПЛА на расстоянии до 700 метров.
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Александр Бойцов