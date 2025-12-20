Стала известна точная причина взрыва в Подмосковье, унёсшего жизнь подростка

20 декабря 2025, 21:02

В Химках в портфеле школьника взорвался переделанный патрон от противогаза

Фото: Istock/scaliger

В микрорайоне Сходня городского округа Химки произошёл взрыв, в результате которого погиб 13-летний подросток. Ещё три человека получили ранения. Об это сообщает Telegram-канал Baza.