Стала известна точная причина взрыва в Подмосковье, унёсшего жизнь подростка
В микрорайоне Сходня городского округа Химки произошёл взрыв, в результате которого погиб 13-летний подросток. Ещё три человека получили ранения. Об это сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент случился в Банном переулке, около дома №1. Взрывное устройство находилось в портфеле школьника. Осколки поразили подростка в спину и сердце, что и стало причиной смерти. Установлено, что взорвался регенеративный патрон РП-4 от противогаза. В определённых кругах его модифицируют, добавляя горючее для мощного взрыва.
Среди пострадавших — две несовершеннолетние. 15-летнего подростка с осколочными ранениями лица и повреждением плечевой артерии доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля. В Химкинскую областную больницу госпитализировали 51-летнюю женщину с травмой бедра, полученной при взрыве. Все детали случившегося сейчас выясняют следователи.
Читайте также: