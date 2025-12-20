Стали известны подробности о взрыве неизвестного устройства в Подмосковье

20 декабря 2025, 20:51

В Химках самодельное взрывное устройство сработало под ногами у подростков

Фото: Istock/maxim4e4ek

В подмосковных Химках взрыв в Банном переулке привёл к гибели одного подростка. Ещё два человека получили ранения. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.