Стали известны подробности о взрыве неизвестного устройства в Подмосковье

В Химках самодельное взрывное устройство сработало под ногами у подростков
Фото: Istock/maxim4e4ek

В подмосковных Химках взрыв в Банном переулке привёл к гибели одного подростка. Ещё два человека получили ранения. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



Сейчас сотрудники экстренных служб оцепили место происшествия. Они вызвали сапёров для осмотра территории.

Выживший подросток сообщил, что они с другом просто шли по улице. Внезапно под ногами у них сдетонировал неизвестный предмет. По предварительной информации, друг пострадавшего мальчика задел ногой самодельное взрывное устройство.

Установлено, что среди пострадавших в этом происшествии значатся 51-летняя женщина и 15-летний подросток. Медики доставили всех потерпевших с ранениями в больницу. На месте до сих пор работают службы, дежурят машины скорой помощи.

Ольга Щелокова

