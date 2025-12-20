Стали известны подробности о взрыве неизвестного устройства в Подмосковье
В подмосковных Химках взрыв в Банном переулке привёл к гибели одного подростка. Ещё два человека получили ранения. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Сейчас сотрудники экстренных служб оцепили место происшествия. Они вызвали сапёров для осмотра территории.
Выживший подросток сообщил, что они с другом просто шли по улице. Внезапно под ногами у них сдетонировал неизвестный предмет. По предварительной информации, друг пострадавшего мальчика задел ногой самодельное взрывное устройство.
Установлено, что среди пострадавших в этом происшествии значатся 51-летняя женщина и 15-летний подросток. Медики доставили всех потерпевших с ранениями в больницу. На месте до сих пор работают службы, дежурят машины скорой помощи.
