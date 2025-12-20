Достижения.рф

В Подмосковье подросток погиб при взрыве неизвестного предмета, ещё один ранен

Фото: Istock/RamonCast

В Химках взорвался неизвестный предмет, есть погибший и пострадавший. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



Чрезвычайное происшествие случилось 20 декабря в микрорайоне Сходня города Химки. В Банном переулке прогремел мощный взрыв. Взрывное устройство сработало, когда рядом находились двое несовершеннолетних.

В результате детонации один подросток погиб на месте. Второй мальчик получил травмы, медики оказывают ему помощь. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. Следователи и эксперты уже работают на месте, они выясняют обстоятельства случившегося и тип взрывного устройства.

Ольга Щелокова

