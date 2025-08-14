Достижения.рф

Безопасность в МАХ: 10 тысяч номеров мошенников были заблокированы за месяц

Фото: Istock/ismagilov

Центр безопасности национального мессенджера МАХ отчитался о первых результатах борьбы с мошенничеством. В июле специалисты центра, работающие в круглосуточном режиме, заблокировали более 10 тысяч телефонных номеров, которые использовались злоумышленниками. Чаще всего преступники представлялись сотрудниками банков или государственных ведомств. Данные были опубликованы в пресс-релизе VK.



МАХ — это российская цифровая платформа, включающая мессенджер с аудио- и видеозвонками, денежными переводами и бизнес-сервисами в формате мини-приложений. В ближайшее время в приложение будет интегрирован сервис «Госуслуги».

Сообщается, что платформа пресекла распространение более 32 тысяч вредоносных и спам-документов до того, как они могли попасть к пользователям. Все выявленные случаи мошенничества передаются в Минцифры России, а связанные с ними аккаунты блокируются навсегда.

В компании подчеркивают, что безопасность пользователей — главный приоритет, и отмечают тесное взаимодействие с ведущими российскими экспертами по кибербезопасности.

Ольга Щелокова

