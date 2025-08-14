Безопасность в МАХ: 10 тысяч номеров мошенников были заблокированы за месяц

14 августа 2025, 19:44

Центр безопасности МАХ сообщил о блокировке более 10 тысяч номеров мошенников за месяц

Фото: Istock/ismagilov

Центр безопасности национального мессенджера МАХ отчитался о первых результатах борьбы с мошенничеством. В июле специалисты центра, работающие в круглосуточном режиме, заблокировали более 10 тысяч телефонных номеров, которые использовались злоумышленниками. Чаще всего преступники представлялись сотрудниками банков или государственных ведомств. Данные были опубликованы в пресс-релизе VK.