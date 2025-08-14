В Госдуме захотели ввести на федеральном уровне подарки для новорожденных

14 августа 2025, 04:37

Депутат Буцкая выступила за введение единого федерального подарока для новорожденных

Фото: iStock/Drazen Zigic

Введение единого федерального подарочного набора для всех новорожденных в России устранит несправедливость в отношении рожениц из разных регионов. Такое мнение высказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).





По словам депутата, существующая практика, когда подарки от регионов различаются по наполнению и стоимости, а в некоторых случаях доступны только местным жителям, создает дисбаланс. Это провоцирует ситуации, когда беременные специально едут рожать в другие субъекты РФ ради более ценного набора. А подобные действия, в свою очередь, искажают статистику рождаемости.





«А как быть с тем, что родители с завистью смотрят на подарок в другом регионе и делают вывод, что их ребенок менее ценен для страны? Решение — это единый федеральный подарок для новорожденного. Подарок №1 от президента каждому новорожденному в стране», — поделилась Буцкая.