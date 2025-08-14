Команда RT отправляется на Аляску для освещения встречи Путина и Трампа

14 августа 2025, 18:46

Фото: iStock/Dushlik

Журналиста RT вылетают на Аляску, где уже завтра, 15 августа, состоится встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.





Ранее корреспондент «Известий» Николай Иванов сообщил, что пул российских журналистов уже готов к вылету на Аляску.



Днём 14 августа представители СМИ прибыли к месту сбора у аэропорта.



Теперь же на Аляску вылетают и журналисты RT.





«Конечно же, это необычный рейс. Неизвестно, сколько мы будем лететь. Ожидается, что на Аляску мы прилетим в районе обеда по местному времени», — рассказал с борта самолёта корреспондент RT Егор Пискунов.