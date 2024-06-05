Безработица в России в апреле снизилась до нового исторического минимума

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Уровень безработицы в России в апреле 2024 года обновил исторический максимум. Об этом следует из данных Росстата.
Отмечается, что в апреле этого года два миллиона человек в возрасте от 15 лет классифицировались как безработные. Уровень безработицы за этот месяц достиг исторического минимума, составив 2,6%.
Напомним, что прошлый минимальный показатель был зафиксирован в марте текущего года. Он составил 2,7%.
По данным Росстата, в марте общая численность безработных россиян составила 2,02 миллиона человек. В апреле она снизилась до 1,96 миллиона человек.
Росстат отмечает, что к концу апреля в органах службы занятости населения состояли на учёте 0,4 миллиона.
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Напомним, что прошлый минимальный показатель был зафиксирован в марте текущего года. Он составил 2,7%.
По данным Росстата, в марте общая численность безработных россиян составила 2,02 миллиона человек. В апреле она снизилась до 1,96 миллиона человек.
Росстат отмечает, что к концу апреля в органах службы занятости населения состояли на учёте 0,4 миллиона.
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Анастасия Чинкова