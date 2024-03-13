Экономист Беляев: Технологии способствовали снижению безработицы в России

Фото: istockphoto.com/mapo
Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев перечислил факторы, способствующие снижению безработицы, к которым отнёс информационные технологии, которые особенно развились в период пандемии.
«Появилась такая сфера как информационные технологии, удалённая работа, работа в виртуальной сфере. Она тоже создала достаточно благоприятные условия для того, чтобы значительное число людей переместилось в эту сферу, официально зарегистрировалась, стали числиться официально работающими», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Беляев.
Кроме этого, на безработицу повлияли создание новых рабочих мест с достойными зарплатами и условиями, выполнение госпрограмм по трудоустройству молодёжи.
Читайте также:
Названы регионы – лидеры по уровню безработицы
Путин: безработица в России составляет 2,9%
В США уровень безработицы в феврале вырос до 3,9%
Мелисса Тимофеева