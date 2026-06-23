Кабель для зарядки смартфона в среднем служит до двух лет
Кабели USB-C для зарядки смартфонов и других гаджетов имеют ограниченный срок службы. В среднем такой аксессуар работает один-два года. Об этом сообщает BGR.
Чаще всего провод ломается из-за перегибов, износа оплетки и повреждения разъемов. Чтобы он прослужил дольше, не тяните за него, храните без перегибов и чистите разъемы. Если выбирать кабель для телефона, сначала нужно посмотреть, какой разъем у вашего устройства.
Для большинства современных телефонов на Андроид, а также для Айфон пятнадцать и новее, лучше брать USB-C. Это самый современный и удобный вариант. Такой шнур подходит для быстрой зарядки и часто используется не только для телефона, но и для планшета, наушников и ноутбука. Если у вас более старый Айфон, от пятого до четырнадцатого, тогда нужен кабель лайтнинг. В этом случае лучше приобрести с поддержкой быстрой зарядки. Желательно выбирать сертифицированные модели, потому что дешевые часто быстро ломаются, плохо заряжают телефон или работают с ошибками.
Также важно понимать, нужен ли он только для зарядки или еще и для передачи файлов. Некоторые дешевые кабели умеют только заряжать устройство и не подходят для подключения к компьютеру. Поэтому, если вам важно передавать фото, видео или документы, выбирайте тот, у которого указана поддержка передачи данных.
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