Стало известно, какие сосиски можно есть при похудении
Сосиски и колбасу не обязательно полностью исключать из рациона при похудении или занятиях спортом. Об этом «Газете.Ru» сообщил ведущий технолог компании «Мясницкий ряд» Михаил Сараев.
При выборе колбасных изделий важно учитывать категорию, указанную на упаковке. Категория А указывает на содержание мышечной ткани более 60-80%, а категория Б — от 40 до 60%. Они помогают быстро определить, насколько продукт богат мясом, хотя и не дают полной информации, подчеркнул Сараев.
Эксперт порекомендовал также обращать внимание на порядок ингредиентов. Мясо, будь то говядина, курица, свинина или другой вид, должно быть указано в составе первым.
Людям, стремящимся сбросить вес, рекомендуется выбирать сосиски из курицы или индейки. Однако при этом важно учитывать индивидуальные потребности в калориях, белках, жирах и углеводах, уточнил Сараев.
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