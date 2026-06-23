Стало известно, какие сосиски можно есть при похудении

23 июня 2026, 09:32

Технолог Сараев: при похудении лучше выбирать сосиски из курицы или индейки

Фото: iStock/VITALII BORKOVSKYI

Сосиски и колбасу не обязательно полностью исключать из рациона при похудении или занятиях спортом. Об этом «Газете.Ru» сообщил ведущий технолог компании «Мясницкий ряд» Михаил Сараев.