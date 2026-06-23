Россиянам объяснили, можно ли взять сразу месяц отпуска

23 июня 2026, 04:35

Юрист Котлярова: Сотрудники могут взять месяц отпуска по согласованию с работодателем

Фото: iStock/scyther5

Работник может взять отпуск продолжительностью в месяц, если договорится с работодателем. Такое заявление сделала в беседе с РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.





По её словам, минимальный срок ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Его можно брать частями, но одна из них не должна быть короче двух недель. Эксперт также предупредила, что оформлять отпуск только на выходные дни нельзя, и максимального лимита у него нет.





«По согласованию с работодателем можно взять отпуск и на срок больше 28 календарных дней. Это возможно, если отпуск запланирован графиком отпусков, или предоставляется часть дней отпуска авансом за будущий рабочий год», — пояснила Котлярова.