Гигантские тунцы начали отбирать улов у рыбаков во Владивостоке
Гигантские тунцы стали отбирать улов у рыбаков во Владивостоке. Некоторые особи весят под 200 килограммов. Об этом пишет Baza.
По словам местных жителей, крупные хищники всё чаще появляются у берега и спокойно поедают рыбу прямо с наживки. В результате рыбалка превращается в состязание с морскими гигантами, и часть улова достаётся не рыбакам.
Эксперты считают, что одной из причин увеличения числа встреч с акулами у берегов Приморья может быть появление больших тунцов. Более крупные хищники, такие как акулы, преследуют тунца, который, в свою очередь, уходит ближе к побережью.
Жители региона отмечают, что наблюдать за таким океаническим зрелищем очень увлекательно. Однако у этого необычного соседства есть и свои минусы: рыба всё чаще исчезает, не успевая попасть в руки рыбаков.
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