23 июня 2026, 08:30

Baza: Гигантские тунцы начали отбирать улов у рыбаков во Владивостоке

Фото: iStock/Renato Borlaza

Гигантские тунцы стали отбирать улов у рыбаков во Владивостоке. Некоторые особи весят под 200 килограммов. Об этом пишет Baza.