BGR усомнился в покупке iPhone SE 3 в 2026 году
Покупку iPhone SE 3 в 2026 году нельзя назвать удачным решением, даже несмотря на статус самого доступного смартфона Apple. К такому выводу пришли журналисты BGR.
Авторы материала отметили, что смартфон может подойти поклонникам старого дизайна, детям и пожилым пользователям. При этом они считают, что даже для таких сценариев SE 3 выглядит слишком устаревшим. По оценке издания, небольшого аккумулятора устройству может не хватить на целый день работы. Журналисты связали это с тем, что за последние четыре года популярные приложения стали потреблять больше энергии.
Еще одной слабой стороной модели в BGR назвали 4 гигабайта оперативной памяти. По мнению авторов, из-за этого телефон будет часто тормозить. Издание уточнило, что iPhone SE 3 поддерживает iOS 27 и еще несколько лет будет получать обновления. Однако журналисты сочли неудачной покупку смартфона за несколько сотен долларов с шестилетней камерой, четырехлетним процессором и небольшим объемом памяти. В качестве альтернативы они предложили обратить внимание на более актуальные iPhone 16e и 17e.
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