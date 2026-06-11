Саратовские ученые предложили лечить абсцессы в брюшной полости лазером

11 июня 2026, 09:41

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Руководитель Научного медицинского центра СГУ Валерий Тучин рассказал, что ученые СГУ и СГМУ предложили новый способ лечения инфекционных абсцессов в брюшной полости. По его словам, за 5–10 сеансов такая терапия может уничтожать бактерии без формирования устойчивости, в отличие от антибиотиков. Об этом пишет РИА Новости.