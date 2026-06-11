Саратовские ученые предложили лечить абсцессы в брюшной полости лазером
Руководитель Научного медицинского центра СГУ Валерий Тучин рассказал, что ученые СГУ и СГМУ предложили новый способ лечения инфекционных абсцессов в брюшной полости. По его словам, за 5–10 сеансов такая терапия может уничтожать бактерии без формирования устойчивости, в отличие от антибиотиков. Об этом пишет РИА Новости.
Абсцессы в брюшной полости возникают после травм живота, разрыва стенки желудка, инфекций желудка и соседних органов. Еще одна причина — послеоперационные осложнения на фоне внутрибольничных инфекций. Тучин отметил, что хирургическое лечение несет риск повторного распространения возбудителя и инфицирования швов. Новый подход активирует кислород в крови и тканях. Для этого ученые используют свет с нужной длиной волны, молекулярный краситель в специальном растворе и молекулярный кислород. Сначала раствор вводят в область лечения, потом ткань просвечивают красным или инфракрасным лазером. После этого активные формы кислорода начинают разрушать бактерии.
Во время экспериментов на лабораторных животных исследователи применяли инфракрасный лазер с длиной волны 808 нанометров и вводили раствор индоцианинового зеленого. В качестве растворителя они использовали альбумин. После 10 сеансов размер абсцесса уменьшился на 60 процентов, а биохимические показатели крови пришли в норму. Причиной воспаления стал золотистый стафилококк — один из самых распространенных возбудителей внутрибольничных инфекций.
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