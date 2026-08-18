BGR: защитные накладки на камеру смартфона ухудшают съемку

18 августа 2026, 07:40

Фото: iStock/VasilevKirill

Отдельные стекла и бамперы для блоков камер смартфонов не дают владельцам заметной пользы и способны испортить качество фотографий. Эксперты советуют отказаться от таких аксессуаров и внимательнее обращаться с устройством. Об этом сообщает BGR.