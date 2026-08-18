BGR: защитные накладки на камеру смартфона ухудшают съемку
Отдельные стекла и бамперы для блоков камер смартфонов не дают владельцам заметной пользы и способны испортить качество фотографий. Эксперты советуют отказаться от таких аксессуаров и внимательнее обращаться с устройством. Об этом сообщает BGR.
Накладки крепят прямо поверх объективов, однако они нередко создают блики и мешают автофокусировке. Проблемы могут возникнуть при ночной съемке и работе лидара. Поэтому дополнительная защита способна принести больше неудобств, чем пользы.
Современные модели уже получают прочное покрытие объективов. Производители используют Gorilla Glass или сапфировое стекло, устойчивое к повседневным повреждениям.
Чтобы сохранить камеру в хорошем состоянии, журналисты рекомендовали не класть телефон рядом с песком, пылью, металлической стружкой и другими абразивными частицами. Линзы стоит периодически очищать мягкой салфеткой.
Для защиты при падениях подойдет обычный чехол с выступающими бортиками вокруг камеры. Такие рамки снижают риск прямого удара по объективам.
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