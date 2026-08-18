Космонавт прокомментировал строительство постоянных поселений на Луне

18 августа 2026, 02:54

Космонавт Тетерятников считает строительство поселений на Луне лишь вопросом времени

Фото: iStock/buradaki

Строительство постоянных поселений на естественном спутнике Земли — лишь вопрос времени. Рано или поздно человечество приступит к их созданию, заявил космонавт Сергей Тетерятников, который входит в экипаж предстоящей миссии Crew-13 к Международной космической станции. Об этом пишет РИА Новости.





По словам космонавта «Роскосмоса», реальные сроки появления лунных баз, вероятно, окажутся более отдалёнными, чем прогнозирует NASA, рассчитывающее на 2030-е годы. Тем не менее, Тетерятников подчеркнул: если за решение конкретной задачи берутся люди, то она будет непременно решена – независимо от того, сколько времени на это потребуется.



