Космонавт прокомментировал строительство постоянных поселений на Луне
Космонавт Тетерятников считает строительство поселений на Луне лишь вопросом времени
Строительство постоянных поселений на естественном спутнике Земли — лишь вопрос времени. Рано или поздно человечество приступит к их созданию, заявил космонавт Сергей Тетерятников, который входит в экипаж предстоящей миссии Crew-13 к Международной космической станции. Об этом пишет РИА Новости.
По словам космонавта «Роскосмоса», реальные сроки появления лунных баз, вероятно, окажутся более отдалёнными, чем прогнозирует NASA, рассчитывающее на 2030-е годы. Тем не менее, Тетерятников подчеркнул: если за решение конкретной задачи берутся люди, то она будет непременно решена – независимо от того, сколько времени на это потребуется.
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План по созданию обитаемой базы на Луне, разбитый на три последовательных этапа, специалисты из NASA обнародовали ещё в марте. На начальной стадии ведомство собирается наращивать присутствие на поверхности спутника Земли: для этого задействуют луноходы, научное оборудование и системы, обеспечивающие передвижение, связь и энергоснабжение.
Следующий шаг предполагает развёртывание первичной обитаемой инфраструктуры и организацию регулярной логистики, в том числе с привлечением зарубежных партнёров. Завершающая фаза предусматривает создание всех условий для долговременного пребывания людей и превращения временной станции в полноценную постоянную базу.