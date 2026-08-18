ФНП разъяснила порядок раздела жилья после смерти супруга

18 августа 2026, 07:21

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Пережившему супругу порой приходится обращаться к нотариусу за наследством, даже если право на квартиру или дом зарегистрировали лишь на него. В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты пояснили, что имущество, приобретенное в браке, супруги считают общим. Об этом пишет РИА Новости.