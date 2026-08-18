ФНП разъяснила порядок раздела жилья после смерти супруга
Пережившему супругу порой приходится обращаться к нотариусу за наследством, даже если право на квартиру или дом зарегистрировали лишь на него. В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты пояснили, что имущество, приобретенное в браке, супруги считают общим. Об этом пишет РИА Новости.
Вдовец или вдова вправе сразу оформить свою супружескую долю — обычно она составляет половину недвижимости. Шестимесячный срок на эту процедуру не распространяется. Вторую часть объекта включают в наследственную массу. Ее распределяют между супругом, детьми, родителями умершего и наследниками по завещанию.
Особый режим действует для недвижимости, полученной в подарок или по наследству. Она остается личной собственностью получателя. Если таким объектом владел умерший, его целиком передадут наследникам. Земельный участок, бесплатно выделенный администрацией, к этой категории не относится: закон относит его к совместному имуществу супругов.
В палате предупредили, что при оформлении наследства могут обнаружиться права бывшей супруги или бывшего супруга. Например, жилье умерший приобрел в предыдущем браке, поэтому экс-супруг сохраняет право на свою долю.
Еще сложнее ситуация, когда вдова узнает о недействительности брака. Такое возможно, если мужчина ранее зарегистрировал семейные отношения за границей и не расторг первый союз. Наследницей в таком случае признают первую жену.
В ФНП подчеркнули, что доля умершего не переходит автоматически к пережившему супругу через три года. Снизить риски помогает брачный договор, где супруги заранее определяют правила владения недвижимостью.
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