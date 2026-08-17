Эксперт оценила вероятное субсидирование аренды жилья в России
Эксперт по недвижимости Радченко: в РФ стоит пересмотреть жилищную политику
Президент международной Академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко оценила возможное субсидирование аренды жилья в России.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что в России могут начать субсидировать арендное жилье. То есть государство будет покрывать часть стоимости аренды, а цена будет зависеть от доходов семьи.
При этом Радченко в разговоре с Общественной Службой Новостей заявила, что жилищную политику в РФ надо не менять, а кардинальным образом пересматривать.
«У нас есть только развитие ипотеки, но сейчас она совершенно не подходит для России. Развитие ипотеки и банковской системы рассчитано для среднего класса. У нас богатые покупают элитную недвижимость, и все застройщики перешли в такие точные застройки элитного класса, потому что там спрос есть», — пояснила эксперт.
Она добавила, что на сегодняшний день обычным людям про ипотеку «даже думать дорого». Разворотнева же считает, что субсидирование аренды жилья сделает рынок более доступным.