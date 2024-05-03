BI: Наемники ВС Украины признали, что их навыки «атрофировались»

Ветераны Великой Отечественной войны и несколько других категорий пенсионеров, которые имеют отношение ко Дню Победы, в мае получают дополнительные выплаты. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с «Прайм».