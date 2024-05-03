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Иностранные наемники, побывавшие на Украине, признали, что их навыки ведения боевых действий «атрофировались». Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на американских военных.
Наемники рассказали, что привыкли веси партизанские конфликты и бороться с террористами. На ведение реальных военных действий, те, которые сейчас происходят в рамках СВО, они не были готовы. Они отметили, что в Америке подготовка ориентирована на ведение партизанских войн, но никак на бои с реальным и сильным противником.
Ранее сообщалось, что в Херсоне стало существенно больше грузинских наёмников, которые занимаются вымогательством и захватом имущества у местных жителей. Иностранные наёмники в Херсоне в основном отсиживаются в тылу. В городе им не приходится воевать и погибать. Они отказываются участвовать в штурмах, «ведь это не их война — время идет, зарплата капает».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова