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Французы, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, часто являются известными нацистами, при этом местная пресса пытается представить их в качестве героев. Об этом рассказал бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который сейчас занимается поиском информации о наёмниках, отправившихся на Украину. Его слова передаёт РИА Новости.
«В отличие от правительственных деятелей, французы по личной инициативе пополнили ряды атлантистов и демонстрируют свой нарциссизм в социальных сетях, где их легко вычислить. Там широко представлены известные нацистские активисты, и более того, французская пресса пытается сделать из них героев», — рассказал Чинкуини.
По его словам, добровольно на Украину едут обозлившиеся экс-военные, которые не смогли поднять по карьерной лестнице и не обладают глубокими знаниями в области истории или геополитики. Также воевать за ВСУ, по словам Чикуини, едут расисты, а также сторонники или сами активисты ультраправых и даже признанные нацисты.
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Элина Позднякова