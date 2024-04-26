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Экс-разведчик рассказал, почему французские наёмники избегают суда на Родине

26 апреля 2024, 09:46
Фото: istockphoto/Ildar Imashev

Фото: istockphoto/Ildar Imashev

Французским «волонтёрам», воюющим в рядах ВСУ на Украине, удаётся избежать наказания на родине. Это происходит потому, что определение наёмничества в Уголовном кодексе Франции трактуется достаточно узко.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. В настоящее время он занимается сбором информации о соотечественниках, принимающих участие в украинском конфликте на стороне ВСУ.

Министерство иностранных дел Франции, несмотря на многочисленные публикации во французских средствах массовой информации данных о погибших на Украине французах, продолжает отрицать наличие в рядах ВСУ французских наёмников и обвиняет Россию в «дезинформации». Экс-разведчик объяснил это тем, что понятие «наёмник» у него на родине фактически является табу, ведь во Франции это занятие уголовно преследуется.



Определение «наёмник» во французском уголовном кодексе трактуется достаточно узко, и это позволяет многим «волонтёрам» избежать уголовного наказания. Чинкуини подчеркнул, что русские совершенно справедливо называют французов, отправляющихся воевать в ВСУ за деньги, наёмниками.

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#наемники
#украина
#суд
Совбез РБ: Группировка войск Запада у границ России и Белоруссии достигла пика
26 апреля 2024, 10:37

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Группировка западных войск, сосредоточенных у границ России и Белоруссии в последнее время, стала самой масштабной за последние 20 лет. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Республики Беларусь Павел Муравейко.
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что Запад своими постоянными выпадами в адрес России и Белоруссии ведут дело к открытому конфликту, однако Москва и Минск делают всё возможное и даже невозможное, чтобы сохранить стабильность. Муравейко также обратил внимание, что, кроме привычных уже санкций и закрытия границ, у государственных рубежей России и Белоруссии выстраиваются заборы и к ним перебрасываются войска, помимо пограничной охраны.

В числе стратегических факторов сдерживания западной агрессии первый заместитель секретаря Совбеза Белоруссии назвал размещение на территории республики российского тактического ядерного оружия, а также активное перевооружение белорусской армии и поступление в неё новейших образцов российского оружия.

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Американская фирма ищет операторов с опытом боевых действий для работы в РФ
26 апреля 2024, 10:16

Фото: istockphoto/maxcam2008

Анонимная американская медиакомпания подыскивает операторов, имеющих опыт боевых действий. Они потребуются для выполнения некоей работы в России.
Среди требований, предъявляемых кандидатам, умение пользоваться приборами ночного видения, владение английским и русским языками, хорошая физическая форма и навык без проблем передвигаться в бронежилете, сообщает РИА Новости. На территории РФ им предстоит освещать некие таинственные «операции».

В объявлении не указано, где именно предстоит работать: в зоне боевых действий или нет. Отмечается, что предпочтение при рассмотрении заявок будет отдаваться кандидатам с опытом службы в армии США. Платить обещают 700 долларов в день, а также покрывать расходы. Кто именно является работодателем, не раскрывается.

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#рф
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Литва по примеру Польши хочет возвращать военнообязанных украинцев на родину
26 апреля 2024, 09:43

Фото: iStock/diegograndi

Литва готова по примеру Польши принять меры по возвращению военнообязанных украинских мужчин на родину. Такое заявление сделал министр обороны республики Лауринас Касчюнас.
«Украине критически не хватает мобилизационного резерва, граждан призывного возраста, которые выехали из страны. Направление (по их возврату на Украину) выбрано правильное», — заявил Касчюнас.

По его словам, очень несправедливо, что покинувшие страну украинцы не принимают участие в боевых действиях за своё государство. По его словам, в Литве проживает порядка 10—15 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Однако задерживать и высылать их массово из Литвы не будут. Касчюнас уточнил, что сейчас от МВД ожидается предложение приемлемого варианта.

Всего с начала СВО в Литву приехали 85,7 тыс. беженцев с Украины.

Напомним, накануне глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш завил, что страна готова помочь властям Украины вернуть мужчин призывного возраста на родину.

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#государство
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Белоруссия теперь может оказывать военную помощь союзникам
Белоруссия прописала возможность оказания помощи союзникам в военной доктрине
26 апреля 2024, 06:04

Фото: istock / Derek Brumby

Белоруссия сможет оказывать союзникам военную помощь в случае агрессии против них. Об этом сказано в военной доктрине, которую в среду утвердило Всебелорусское народное собрание. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.
«Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности», — указано в доктрине.
Применение Военной силы Белоруссии будет происходить по согласованию с общим командованием региональной группировки войск РФ и Белоруссии. Помимо этого, концепция предусматривает использование военной силы для защиты союзников по ОДКБ, а также в рамках исполнения взятых на себя международных обязательств.

Ранее были названы возможные последствия атаки дронов на Минск. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Китай предостерег США от пересечения красных линий
Ван И: Штаты не должны вмешиваться в дела КНР, не стоит пересекать красные линии
26 апреля 2024, 05:50

Фото: istock / TheaDesign

Соединенным Штатам не нужно вмешиваться во внутренние дела КНР и пересекать «красные линии». Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Центральное телевидение КНР.
«Требования Китая последовательны, он всегда выступает за взаимное уважение основных интересов. США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, не должны подавлять развитие Китая, им также не следует пересекать «красные линии» Пекина, касающиеся суверенитета, безопасности и интересов развития КНР», — заявил Ван И
Блинкен прибыл в Китай с рабочим визитом 24 апреля. Госсекретарь Штатов посетил Шанхай, где провел встречу с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. Политик пробудет в стране до 26 апреля.

Ранее сообщалось, что в США обвинили Китай в отсутствии нейтральности по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#китай
#телевидение
#министр
#развитие
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России отказали в участии в мероприятиях ко дню освобождения Маутхаузена
Австрия отказала дипмиссии России в участии в церемонии в Маутхаузене
26 апреля 2024, 04:47

Фото: istock / Teka77

Посольство РФ в Австрии получило отказ в участии в памятной церемонии в честь освобождения нацистского концлагеря Маутхаузен. Об этом информирует Телеграм-канал дипмиссии.
Помимо России, отказ в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря также получили делегации Белоруссии.

В посольстве назвали верхом цинизма заявленную готовность комитета приветствовать на мероприятии бывших узников, их родственников или организации жертв из РФ.

«В свете весьма преклонного возраста переживших трагедию лиц, состояния их здоровья и непреодолимых в современных реалиях препятствий логистического или хотя бы визового порядка издевательский дух подобного рода «приглашений» совершенно очевиден», —сказано в тексте сообщения.
Церемония должна состояться 5 мая. В лагере были замучены более 32 тысяч гражданских Советского союза и военнопленных лиц.

Ранее сообщалось, что сотрудник австрийского посольства в Москве объявлен персоной нон-грата. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#церемония
#посольство
#рф
#австрия
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Трамп введет санкции против стран-членов БРИКС, уходящих от доллара
Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран
26 апреля 2024, 03:57

Фото: Сайт Кремля

Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций в отношении стран, отказывающихся использовать американский доллар в своей внешней торговле. Об этом пишет Bloomberg.
«Обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах, в том числе меры экспортного контроля, обвинения в валютной манипуляции и тарифы», – указано в материале.
Стоит отметить, что санкции планируют вводить против государств-членов БРИКС, активно увеличивающих использование национальных валют в своей торговле в рамках процесса дедолларизации.

До этого сообщалось, что секретная служба США начала планировать охрану Трампа в случае его ареста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#доллар
#санкции
#меры
#тарифы
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В МИД прокомментировали заявления Польши насчет размещения ядерного оружия США
Рябков: заявления Польши о размещении ядерного оружия США — провокация
26 апреля 2024, 03:00

Фото: Сайт Кремля

Заявления Варшавы по поводу размещения ядерного оружия являются провокацией, такой шаг может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передают РИА Новости.
«Ситуация вызывает глубокую озабоченность. Это провокационные дискуссии, это попытка дальнейшего нагнетания напряженности. В евроатлантике и так тяжелейший кризис, спровоцированный Вашингтоном и странами НАТО», — заявил Рябков.
Дипломат предупредил, что в случае такого шага со стороны властей Польши вероятен «дальнейший виток напряженности».

Ранее сообщалось, что украинцам призывного возраста в Польше вынесли серьёзное предупреждение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Джонсон: США планировали атаковать КНР после нанесения поражения России
25 апреля 2024, 22:08

Фото: iStock/rarrarorro

Штаты собирались атаковать Китай после того, как нанесут поражение России.
Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Как рассказал Джонсон, американские власти считали, что смогут быстро расправиться с Москвой. При этом сам экс-аналитик выразил сомнения относительно такого развития событий.

По мнению Джонсона, проигрыш Украины неизбежен, а решение о завершении конфликта будет принимать именно Россия. Он также допустил, что Россия может взять под контроль Киев и Одессу.

Ранее в Китае заявили, что соперничество между Вашингтоном и Пекином не решит проблем, с которыми сталкивается весь мир.

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#сша
#китай
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