Фото: istockphoto/Ildar Imashev
Французским «волонтёрам», воюющим в рядах ВСУ на Украине, удаётся избежать наказания на родине. Это происходит потому, что определение наёмничества в Уголовном кодексе Франции трактуется достаточно узко.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. В настоящее время он занимается сбором информации о соотечественниках, принимающих участие в украинском конфликте на стороне ВСУ.
Министерство иностранных дел Франции, несмотря на многочисленные публикации во французских средствах массовой информации данных о погибших на Украине французах, продолжает отрицать наличие в рядах ВСУ французских наёмников и обвиняет Россию в «дезинформации». Экс-разведчик объяснил это тем, что понятие «наёмник» у него на родине фактически является табу, ведь во Франции это занятие уголовно преследуется.
Определение «наёмник» во французском уголовном кодексе трактуется достаточно узко, и это позволяет многим «волонтёрам» избежать уголовного наказания. Чинкуини подчеркнул, что русские совершенно справедливо называют французов, отправляющихся воевать в ВСУ за деньги, наёмниками.
Читайте также:
Воевавший за ВСУ наемник из Грузии приговорен к 14 годам тюрьмы
На Украине ликвидирован американский наёмник Бердетт
В зоне СВО ликвидирован французский наёмник граф Адриен Бодон
Министерство иностранных дел Франции, несмотря на многочисленные публикации во французских средствах массовой информации данных о погибших на Украине французах, продолжает отрицать наличие в рядах ВСУ французских наёмников и обвиняет Россию в «дезинформации». Экс-разведчик объяснил это тем, что понятие «наёмник» у него на родине фактически является табу, ведь во Франции это занятие уголовно преследуется.
Определение «наёмник» во французском уголовном кодексе трактуется достаточно узко, и это позволяет многим «волонтёрам» избежать уголовного наказания. Чинкуини подчеркнул, что русские совершенно справедливо называют французов, отправляющихся воевать в ВСУ за деньги, наёмниками.
Читайте также:
Воевавший за ВСУ наемник из Грузии приговорен к 14 годам тюрьмы
На Украине ликвидирован американский наёмник Бердетт
В зоне СВО ликвидирован французский наёмник граф Адриен Бодон
Александр Бойцов