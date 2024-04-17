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«Десятки убитых»: ВСУ и французские наемники расстреляли мирных жителей Авдеевки

Местный житель рассказал об обстреле Авдеевки ВСУ и французскими наемниками
17 апреля 2024, 21:53
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Житель Авдеевки Георгий Некрасов рассказал, что в прошлом году танки Франции под управлением французских экипажей с позиций украинской армии обстреливали мирные районы Авдеевки. Видео опубликовал в своем Telegram-канале член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев.
По словам Некрасова, с 2014 года ВСУ убивали мирных жителей и разрушали Авдеевку. Отмечается, что по своей работе Георгий вел учет повреждений и потерь среди гражданского населения.

В период с 2014 по 2015 год было зафиксировано более 1240 повреждений частных домовладений, 54 мирных жителя были убиты, сотни человек получили ранения.



Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По словам Литвиненко, ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам.

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Вдову ополченца Моторолы ограбили в российском городе

Боец ВСУ Стельмашек рассказал, как попал в плен к ВС РФ в районе Часова Яра
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Вдову ополченца Моторолы ограбили в российском городе
В Ростове у помогающей бойцам СВО вдовы Моторолы украли гуманитарный груз
17 апреля 2024, 21:18

Фото: iStock/sqback

Вдову командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, ограбили в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ИА «Регнум».
Отмечается, что женщина помогает военным, которые участвуют в спецоперации. Инцидент произошел 17 апреля.

Пока волонтеры переносили гуманитарные грузы из квартиры вдовы в автомобиль, злоумышленник воспользовался отсутствием людей и украл часть собранной помощи.

Напомним, взрыв бомбы, жертвой которого стал Арсен Павлов, произошел в 2016 году в лифте его дома в центре Донецка. Власти ДНР квалифицировали произошедшее как теракт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Боец ВСУ Стельмашек рассказал, как попал в плен к ВС РФ в районе Часова Яра
17 апреля 2024, 21:00

Фото: iStock/sqback

Солдат украинской армии Владимир Стельмашек рассказал, как попал в плен к российским бойцам в районе Часова Яра. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
По информации военного ведомства, это произошло, когда украинского военного с напарником отправили доставлять аккумуляторные батареи на позиции ВСУ. Напарник Владимира попал под удар российского беспилотника и погиб, а сам он блуждал по лесу, пока не вышел на позиции российской армии.

По словам Стельмашека, в ВСУ катастрофически не хватает людей. ​Он также призвал украинцев прятаться от мобилизации.

Ранее заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что украинским войскам крайне тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с РФ.

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На Западе назвали ситуацию в Часове Яре для ВСУ критической
Меркурис: Киев перебрасывает резервы в Часов Яр из-за критической ситуации
17 апреля 2024, 18:52

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ перебрасывают резервы в район Часова Яра из-за критической ситуации, сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
По его словам, это делается для того, чтобы «сдержать натиск российской армии». Меркурис уверен, что ВСУ находятся в крайне тяжелом положении в районе населенного пункта Часов Яр.

Также их сложное положение фактически подтвердил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. Аналитик считает, что к этому привели успешные действия ВС РФ против украинских линий снабжения.

Ранее сообщалось, что российская армия продвинулись в районе Часова Яра на полтора километра. Самые активные бои развернулись на подходе к восточным окраинам города. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#европа
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Прокуратура Москвы проверит заявления ведущей Лазаревой* об ударах дронов ВСУ
17 апреля 2024, 18:01

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Прокуратура Москвы организует проверку высказываний телеведущей Татьяны Лазаревой* об ударах украинских дронов. Об этом в Telegram-канале написала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
В начале апреля Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова артистки на оправдание терроризма. Отмечается, что причиной проверки послужили «циничные комментарии» телеведущей по поводу атак по российским городам.

Напомним, с начала специальной военной операции Лазарева* не появлялась в РФ. Минюст внес Лазареву* в реестр иностранных агентов в июле 2022 года.

Ранее сообщалось, что телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в социальный сетях. 9 октября прошлого года Пресненский суд Москвы оштрафовал артистку на 40 тысяч рублей.

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*Признана иноагентом в РФ
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Германия призвала НАТО немедленно укрепить украинскую ПВО
Tagesspiegel: ФРГ призвала к немедленным действиям по укреплению ПВО Украины
17 апреля 2024, 17:32

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава МИД Германии Анналена Бербок и глава Минобороны страны Борис Писториус написали открытое письмо странам НАТО с призывом немедленно начать укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом написала газета Der Tagesspiegel.
В письме сказано, что страны-члены альянса совместными усилиями всё ещё могут внести какой-то вклад в развитие событий. Предполагается, что он может быть большим, чем они себе представляли.

Бербок и Писториус в своём письме предложили создать коалицию по отправке на Украину систем ПВО Patriot, Iris-T и Skynex, а также зенитных самоходных установок Gepard.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники имеют возможность поставить Киеву дополнительные системы ПВО. При этом он не уточнил, в каком количестве.

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Военкор Коц назвал удар ВС РФ по расположению ВСУ в Чернигове «ювелирным»
17 апреля 2024, 17:23

Фото: iStock/PavelRodimov

Российские войска нанесли «ювелирный» удар по гостинице в Чернигове, где находились украинские военные. Об этом в своём Telegram-канале написал военкор Александр Коц.
По его словам, эта гостиница была официально закрыта в феврале 2022 года, после начала конфликта. Рядом с ней располагается воинская часть. Российские военные регулярно наблюдали в этом районе скопления украинских военных.

Военкор указал на то, что украинское МЧС в своём сообщении косвенно подтвердило российский удар по военным. На опубликованных ведомством кадрах видно, что за окнами разрушенного здания стоят двухъярусные кровати, а один из пострадавших, которого несут на носилках, одет в военную форму.

Ранее сообщалось, что российские войска с помощью ракет «Искандер» ударили по гостинице в Чернигове. В ней в этот момент проходило совещание высокопоставленных офицеров. По неподтверждённым данным, в результате удара погибли десять бойцов, ещё 20 пострадали.

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#спецоперация
#всу
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Будем шантажировать: в ВСУ нашли способ выпросить военную помощь у США
Генерал ВСУ Кривонос предложил способ получения военной помощи от США
17 апреля 2024, 16:56

Фото: iStock/Andrii Atanov

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос нашёл новый способ выпросить у США военную помощь для Украины.
Он предложил наращивать атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам. Если власти США будут требовать прекращения обстрелов, то Украина в ответ попросит новое оружие. Другими словами, генерал предложил шантажировать Вашингтон.

Кривонос подчеркнул, что США опасаются возможного мирового топливного кризиса, а значит Украина может использовать это как средство давления.

Ранее украинским войскам не хватало только снарядов для крупной военной техники, но сейчас дефицит наблюдается и в личном вооружении. На это указывает тот факт, что на блокпостах в Авдеевке украинские военные стояли с пластмассовыми макетами автоматов. Их единственная функция — устрашение.

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#финансирование
#всу
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Названо число мужчин призывного возраста, бежавших с Украины
Politico: свыше 650 тысяч призывников покинуло Украину за время конфликта
17 апреля 2024, 16:55

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

От украинской мобилизации сбежало свыше 650 тысяч призывников за всё время конфликта. Об этом сообщает издание Politico.
Теперь в призывных пунктах уже нет того количества добровольцев, которое наблюдалось в начале конфликта. По оценкам издания, от мобилизации бежали более 650 тысяч мужчин призывного возраста. Большая часть из них пересекла границу тайно.

Собеседник издания — корреспондент из США — поделился личным наблюдением. Он ехал на украинском поезде, следовавшем за границу, и порядка трети пассажиров были мужчинами призывного возраста. Все они стремились как можно быстрее покинуть страну, рассказал журналист.

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#мобилизация
#призывник
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Полиция Украины опубликовала видео из Чернигова с раненым бойцом ВСУ
17 апреля 2024, 16:52

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Полиция Украины поделилась кадрами, сделанными сразу после атаки ВС РФ на гостиницу в Чернигове. Об этом сообщает «Страна.ua».
На опубликованных кадрах можно заметить человека в военной форме, который находится среди раненых. Сообщается, что вокруг него также находятся солдаты Вооруженных сил Украины.

Напомним, 17 апреля российские войска нанесли ракетный удар по объекту украинской армии в районе города Чернигов. Прилет пришелся по командному пункту националистов ВСУ. Точное количество потерь киевского режима на этом объекте остается неизвестным.

За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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