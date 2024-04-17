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Житель Авдеевки Георгий Некрасов рассказал, что в прошлом году танки Франции под управлением французских экипажей с позиций украинской армии обстреливали мирные районы Авдеевки. Видео опубликовал в своем Telegram-канале член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев.
По словам Некрасова, с 2014 года ВСУ убивали мирных жителей и разрушали Авдеевку. Отмечается, что по своей работе Георгий вел учет повреждений и потерь среди гражданского населения.
В период с 2014 по 2015 год было зафиксировано более 1240 повреждений частных домовладений, 54 мирных жителя были убиты, сотни человек получили ранения.
Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По словам Литвиненко, ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам.
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В период с 2014 по 2015 год было зафиксировано более 1240 повреждений частных домовладений, 54 мирных жителя были убиты, сотни человек получили ранения.
Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По словам Литвиненко, ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам.
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Екатерина Коршунова