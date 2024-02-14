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Библиограф из Петербурга и её муж получили рекордные сроки за детское порно и педофилию

В Петербурге библиограф РНБ и её муж осуждены за детское порно и педофилию
14 февраля 2024, 12:47
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Санкт-Петербургский городской суд приговорил ведущего библиографа Российской национальной библиотеки и её супруга-логиста к рекордным срокам заключения за съёмки детского порно с участием родного и приёмного детей и педофилию.

Суд признал 54-летнюю бывшую сотрудницу РНБ Екатерину Синькину и её мужа Сергея Рунова в сексуальных действиях насильственного характера в отношении своего приёмного сына и родной дочери, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Кроме того, они обвиняются в использовании детей в качестве порно-моделей и распространении детской порнографии.

Мужчина по совокупности статей приговорён к пожизненному заключению с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима. Женщина получила 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Отмечается, что раскрыть педофилов удалось в том числе с помощью Интерпола, сотрудники которого засекли распространение детского порнографического контента с питерского IP-адреса.

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#педофилия
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Подмосковная ГИБДД в этом году получит 400 персональных видеорегистраторов
14 февраля 2024, 13:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область регулярно закупает для Госавтоинспекции современную спецтехнику. С 2019 года в регионе приобретено более 180 автомобилей, около 40 мотоциклов и свыше 1 тысячи единиц телекоммуникационного оборудования. В этом году планируется поставить около 400 портативных персональных видеорегистраторов. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.
Вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым он принял участие в передаче подразделениям ДПС региона 130 новых патрульных машин. Это внедорожники последнего поколения с дополнительным спецоборудованием, в том числе с комплексами видеорегистрации.
«Полученный сегодня автотранспорт будет способствовать наведению порядка на дорогах, профилактической работе с участниками дорожного движения. Хотел бы поблагодарить Андрея Юрьевича Воробёева, правительство Московской области за помощь. Наша совместная работа на трассах, дорогах, как муниципального, так и федерального значения приносит плоды», – сказал Пауков.
Оснащение новой техникой позволяет Подмосковью регулярно снижать количество аварий и несчастных случаев на дорогах. Сейчас область входит в топ-15 регионов с наименьшим количеством летальных исходов в ДТП.

Переданные сегодня автомобили имеют мощный двигатель – 190 л. с. и ряд расширенных функций: адаптивный круиз-контроль, мониторинг «слепых» зон, камеры с обзором на 360 градусов. Внедорожники оснащены электронным контролем устойчивости и антиблокировочной системой тормозов.
«Это полноприводные кроссоверы, которые будут способствовать наведению порядка на дороге. Уже сегодня сотрудники дорожно-патрульной службы приступят к патрулированию на новых автомобилях. Служба Госавтоинспекции - одна из самых профессионально подготовленных, технически оснащённых в системе органов внутренних дел. Перед ней стоят серьёзные и сложные задачи», – отметил замначальника полиции – начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.
Для дальнейшего обеспечения безопасности на дорогах в этом году в Подмосковье планируют построить около 70 км тротуаров и 10 км пешеходных ограждений, оборудовать свыше 80 пешеходных переходов проекционной подсветкой, обустроить 145 остановок общественного транспорта и 50 «умных пешеходных переходов», установить 150 «лежачих полицейских» и порядка 200 светофоров.

В Центре управления регионом с помощью «Безопасного региона» ведется круглосуточный мониторинг аварийности. К этой системе подключены уже более 133 тысяч камер.

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#московская область
#подмосковье
#видеонаблюдение
#автомобили
#авария
#гибдд
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В шести округах Подмосковья восстановили повреждённые дорожные знаки
14 февраля 2024, 13:32

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Испорченные дорожные знаки восстановили сотрудники Мосавтодора в Подмосковье, работы были проведены на территории шести округов региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дорожные знаки были восстановлены на Волоколамском шоссе в черте города Истра, в деревне Мотяково и на Народной улице в микрорайоне Холодово в Раменском округе, на Варшавском шоссе в Подольске, на Пристанционной улице в Ступине, а также у деревни Торбеево в том же городском округе, на Каширском проспекте в Кашире и на проспекте ракетостроителей в Долгопрудном», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Мосавтодора регулярно мониторят состояние дорог и устраняют возникающие неисправности, связанные с содержанием проезжей части и тротуаров, состоянием светофоров и дорожных знаков, а также ограждений.

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#автодор
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#минтранс мо
#московская область
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Симоньян призвала изменить закон о частной собственности из-за животных
14 февраля 2024, 13:00

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила поменять законодательство о частной собственности из-за периодически возникающей опасности для животных.
Симоньян отметила, что жизнь животных гораздо важнее, чем неприкосновенность собственности. Главный редактор с призывом обратилась к законодателям, при этом вспомнив случай с котом, которого ранее заперли в машине в Москве.

«Вскрыть машину нельзя — нехай кот подыхает. Таков закон», — указывает Симоньян.
Напомним, инцидент произошел 1 ноября 2023 года. В машине, которая находилась на парковке в центре Москвы, четыре дня без еды и воды, просидел кот. Спасателям удалось вскрыть автомобиль и вызволить из него кота.

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#кот
#полиция
#автомобиль
#жизнь
#закон
#инцидент
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Кому предоставят новое жилье, а кого не смогут уволить: Владимир Путин подписал ряд законов
14 февраля 2024, 12:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые вступят в законную силу уже в конце февраля. О том, какими полномочиями теперь наделены главы регионов, и какую категорию граждан не смогут уволить с работы, читайте в материале «Радио 1».

Закон о конфискации имущества за фейки


Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ. В соответствии с нововведением, санкция коснется тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о российской армии или призывает к осуществлению действий, направленных против безопасности страны.

Из документа следует, что конфискации будет подлежать лишь то имущество, которое использовалось для осуществления преступной деятельности. Например, компьютеры, карты памяти, жесткие диски и т.д. Также закон предусматривает лишение государственных наград, специальных, воинских или почетных званий за совершение деяний, направленных на подрыв безопасности государства, а также за призывы к введению санкций против РФ, реабилитации нацизма, призывы к экстремизму.

Подробнее о том , как и у кого будут взыскивать имущество, читайте здесь.

Запрет увольнять родителей-одиночек


Работодателям запретили увольнять одиноких родителей, имеющих на воспитании детей до 16 лет, соответствующие поправки вступят в силу через 10 дней после опубликования. Прежде работодатель не мог расторгнуть трудовой договор с сотрудником, который имеет ребенка до 14 лет.

Регионы смогут запрещать «наливайки» в жилых домах


Региональные власти смогут самостоятельно принимать меры по борьбе с так называемыми «наливайками» в жилых домах, соответствующим правом их наделил президент России Владимир Путин. Поправки касаются точек общепита, расположенных в многоэтажных домах и реализующих алкогольную продукцию на розлив. Теперь регионы смогут устанавливать время, в течение которого в таких заведениях может осуществляться торговля алкоголем.

Ограничить деятельность «наливаек» региональным властям позволят неоднократные жалобы от собственников домов, в которых работают точки реализации алкоголя.

Подробнее о том, почему Минфин выступал против поправок, читайте здесь.


Собственникам аварийного жилья предоставят новое


Владимир Путин подписал указ, согласно которому, владельцы аварийного жилья смогут вне очереди получить жилое помещение по договору социального найма. Изменения вносятся в 57 и 95 статьи Жилищного кодекса. Прежде россияне, являющиеся собственниками жилья, находящегося в аварийном состоянии, не имели такой возможности и ждали расселения в порядке очереди, либо снимали жилье на коммерческих условиях.


Мобилизованные госслужащие вернутся на свои места


Срочные служебные контракты, заключенные с госслужащими, будут приостановлены на период военной службы. После завершения спецоперации, такие контракты вновь будут возобновлены. Отмечается, что новые правила не будут распространяться на соглашения, которые заключены менее, чем на 12 месяцев.

До изменений в законодательстве в случае, если во время прохождения военной службы, заканчивался срочный контракт, то сохранение рабочего места за госслужащим гарантировано не было.


«Дачная амнистия» продлена до 2031 года


В соответствии с утвержденными президентом поправками, россияне смогут в упрощенном порядке зарегистрировать права на имущество общего пользования в садоводческих и огороднических товариществах до 1 марта 2031 года. В документе речь идет о тех сооружениях и зданиях, строительство которых было завершено до 30 декабря 2004 года и являются общей собственностью.

Для того, чтобы оформить «дачную амнистию», достаточно предоставить в МФЦ правоустанавливающий документ, составленный председателем товарищества.

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#фейки
#регионы
#поправки
#контракт
#работодатель
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ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы услуг по студенческим работам
14 февраля 2024, 12:32

Фото: iStock/Akintevs

Федеральная антимонопольная служба заявила, что возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за распространения ненадлежащей рекламы. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ФАС также поступила жалоба на рекламу сервиса «Work 5», который предоставлял услуги по написанию различных студенческих работ. Данное объявление распространялось в «Яндексе».

По данным ведомства, размещать рекламу услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено на законодательном уровне. Если Федеральная антимонопольная служба установит факты нарушений, «Яндекс» привлекут к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ открыла дело из-за недостоверных сведениях о стоимости услуг в рекламе онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». Компании грозит штраф, размер которого составляет от 100 до 500 тысяч рублей.

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#услуги
#реклама
#студент
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В Малаховке в 2024 году благоустроят Летний парк
14 февраля 2024, 12:25

Благоустройство Летнего парка проведут в текущем году в Малаховке городского округа Люберцы, идея проекта состоит в воссоздании исторической атмосферы парка, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Основной задачей благоустройства является восстановление уникальной идентичности территории», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.
В парке построят новую цену с амфитеатром, разобьют цветники, обустроят детские площадки для ребят разных возрастов. В лесной части парка на месте тропинок проложат пешеходные дорожки, обустроят площадки для тихого отдыха и установят качели.

Кроме того, в парке обустроят спортивную зону: здесь будет универсальная спортплощадка, где летом можно будет заниматься командными играми, а зимой открывать каток, а также площадка с тренажерами для воркаута и зона памп-трека. Предусмотрены также площадки для выгула и дрессировки собак.

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#люберцы
#благоустройство
#парк
#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
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В «Сбере» рассказали, сколько звонков ежедневно поступает россиянам от мошенников
Сбербанк: россияне ежедневно получают до 15 миллионов звонков от мошенников
14 февраля 2024, 12:02

Фото: iStock/Diy1

Заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что россияне ежедневно получают до 15 миллионов звонков от мошенников. Об этом Кузнецов рассказал на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.
По словам Кузнецова, это количество звонков фиксируется с учетом использования мессенджеров. В прошлом году регулятор направил на блокировку данные о 575,7 тыс. телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.

В «Сбере» также рассказали о новой мошеннической схеме, которая якобы связана с «похищением человека». Ее суть заключается в том, что преступники убеждают человека купить билет и уехать в другой город, при этом не отвечать на звонки и не выходить на связь. Таким образом, происходит видимость пропажи.

После чего телефонные аферисты связываются с родственникам «пропавшего», заявляют о похищении ​и просят выкуп.

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#пострадавшие
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Названы города Подмосковья с самыми высокими зарплатами
«Avito Работа»: Барвиха заняла первое место по уровню зарплат в Подмосковье
14 февраля 2024, 12:00

Фото: iStock/Vershinin

В Московской области в первые месяцы этого года средний уровень предлагаемых зарплат вырос на 13%. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе «Avito Работа».
Согласно показателям начала 2023 года, средняя зарплата в Подмосковье составляла 64 558 рублей. В настоящее время она достигла отметки в 73 079 рублей.

Самая высокая средняя заработная плата наблюдается в посёлке Барвиха (83 897 рублей). Следом идёт Истра с 79 488 рублей. Третье место занимает Звенигород с самым высоким уровнем прироста средней зарплаты в регионе в размере 38%. В настоящее время в городе фиксируется сумма в 77 498 рублей.

Завершает пятёрку рейтинга Долгопрудный, в котором специалисты в среднем получают 77 068 рублей.

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#зарплата
#специалисты
#работа
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На подмосковном мусорном полигоне «Лесная» начали устанавливать систему дегазации
14 февраля 2024, 11:53

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Работы устройству системы дегазации начались на закрытом полигоне твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «Лесная» в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Подрядчик приступил к устройству системы дегазации и бурению газосборных скважин. В настоящее время работы по рекультивации полигона выполнены более чем на 50%», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Он добавил, что из-за устройства систем отведения свалочного газа на территории рядом с полигоном возможно появление запаха сероводорода. Это временное явление. При этом специалисты экомониторинга постоянно проверяют качество воздуха в Серпухове.

По проекту рекультивации, на полигоне «Лесная» должны пробурить 4 тысячи 751 газосборную скважину. Эту работу планируется завершить до конца апреля. А в конце августа должны быть соединены все газосборные дрены на теле полигона.

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#тко
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