Библиограф из Петербурга и её муж получили рекордные сроки за детское порно и педофилию

Московская область регулярно закупает для Госавтоинспекции современную спецтехнику. С 2019 года в регионе приобретено более 180 автомобилей, около 40 мотоциклов и свыше 1 тысячи единиц телекоммуникационного оборудования. В этом году планируется поставить около 400 портативных персональных видеорегистраторов. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.