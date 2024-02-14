Библиограф из Петербурга и её муж получили рекордные сроки за детское порно и педофилию

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Мужчина по совокупности статей приговорён к пожизненному заключению с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима. Женщина получила 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Отмечается, что раскрыть педофилов удалось в том числе с помощью Интерпола, сотрудники которого засекли распространение детского порнографического контента с питерского IP-адреса.
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