Педофилам законодательно запретят посещать места скопления детей

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Таким образом, лицам, которые имеют неснятую судимость за преступление против половой неприкосновенности ребенка запрещается посещать территории, предназначенные для детей, в том числе образовательные, медицинские организации, а также площадки с детской инфраструктурой.
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