Библиотеки Подмосковья подали заявки на получение гранта от ПФКИ

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Библиотеки Московской области направили 10 заявок на получение гранта от Президентского фонда культурных инициатив.
Среди представленных проектов — «Личные истории забытого сражения» (Солнечногорск), «В поисках сыра князей Мещерских» (Лотошино), «Луховицкие огуречники: от опупыша до жеребца» (Луховицы) и «Химия города» (Воскресенск), сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Учебно-методический центр Губернской библиотеки оказывает значительную поддержку этим проектам. Курс «От идеи до реализации» помогает библиотекам находить идеи, оформлять их в проекты и успешно участвовать в грантовых конкурсах.
За последние три года 20 проектов библиотек получили финансовую поддержку не только от Президентского фонда культурных инициатив, но и от других грантовых программ, включая «Движение первых» и «РосМолодёжь». Среди успешных проектов можно выделить «Литературную карту библиотек Сергиева Посада», «Ароматы Коломны», «Мячковский лук», «Лажечников и Ко» (библиотеки Коломны), «Школу блогера-путешественника Дементия Ципулина» (библиотека Луховиц) и «Фантастику в чертежах: конструктор будущего Сергея Королёва» (библиотеки Королёва).
Заявки на грантовую поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий можно подавать в Президентский фонд культурных инициатив до 10 сентября.
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За последние три года 20 проектов библиотек получили финансовую поддержку не только от Президентского фонда культурных инициатив, но и от других грантовых программ, включая «Движение первых» и «РосМолодёжь». Среди успешных проектов можно выделить «Литературную карту библиотек Сергиева Посада», «Ароматы Коломны», «Мячковский лук», «Лажечников и Ко» (библиотеки Коломны), «Школу блогера-путешественника Дементия Ципулина» (библиотека Луховиц) и «Фантастику в чертежах: конструктор будущего Сергея Королёва» (библиотеки Королёва).
Заявки на грантовую поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий можно подавать в Президентский фонд культурных инициатив до 10 сентября.
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Дайана Хусинова