Глава Щёлкова Булгаков дал старт строительству бассейна в Монине

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Строительство бассейна началось в Монине, старт долгожданным работам дал глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков вместе с жителями посёлка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Через год здание будет построено, начнётся благоустройство: парковки, озеленение, лавочки, тротуары и дорожки. Закладывая капсулу, мы с жителями Монино договорились, что открывать объект тоже будем вместе», — написал глава округа в своём Telegram-канале.Ранее в Монине был бассейн, построенный в 1950 году, он относился к Военно-воздушной академии, и в 2011 году, после закрытия академии, он тоже закрылся и несколько лет не функционировал. В муниципальную собственность бассейн передали только в 2014 году. В это время объект находился в таком плохом состоянии, что его ремонт признали нецелесообразным. Жители неоднократно просили о строительстве нового бассейна, однако сроки несколько раз откладывались. Начать строительство в 2024 году удалось при поддержке губернатора и правительства региона.
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