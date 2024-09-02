Фото: пресс-служба Минобразования МО
В колледже «Подмосковье» провели собрания для первокурсников
«Собравшимся рассказали об особенностях учебно-воспитательного процесса, а также о том, какой уровень подготовки специалистов даёт учебное заведение. Кроме того, в ходе встречи студентам рассказали о расписании занятий, режиме работы колледжа и о контроле за посещаемостью и успеваемостью», — говорится в сообщении.Отмечается, что собрания прошли продуктивно, удалось обсудить ряд важных организационных вопросов и наладить обратную связь. Руководители колледжа также поздравили ребят с началом учебного года и пожелали успехов с освоением программы.
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