Музей Сергиево-Посадского колледжа получил награду всероссийского конкурса

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Награду всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Солдаты великого Отечества» завоевал Военно-исторический музей Сергиево-Посадского колледжа, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В министерстве отметили, что всего в этом году в конкурсе принимали участие 38 проектов из Московской области.«Военно-исторический музей Сергиево-Посадского колледжа, организованный под руководством преподавателя истории и участника поисковых отрядов Ольги Новоселовой, был удостоен почётной грамоты. Церемония награждения состоялась в музее-заповеднике «Бородинское поле» в Можайском округе», — говорится в сообщении.
Конкурс музеев образовательных организаций ежегодно проводится в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», он направлен на противодействие фальсификации истории, сохранение исторического опыта и формирование традиционных ценностей.
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