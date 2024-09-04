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Музей Сергиево-Посадского колледжа получил награду всероссийского конкурса

04 сентября 2024, 12:41
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Награду всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Солдаты великого Отечества» завоевал Военно-исторический музей Сергиево-Посадского колледжа, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Военно-исторический музей Сергиево-Посадского колледжа, организованный под руководством преподавателя истории и участника поисковых отрядов Ольги Новоселовой, был удостоен почётной грамоты. Церемония награждения состоялась в музее-заповеднике «Бородинское поле» в Можайском округе», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что всего в этом году в конкурсе принимали участие 38 проектов из Московской области.



Конкурс музеев образовательных организаций ежегодно проводится в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», он направлен на противодействие фальсификации истории, сохранение исторического опыта и формирование традиционных ценностей.

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Расписание на Горьковском и Киевском направлениях МЖД изменится с 6 сентября
04 сентября 2024, 13:19

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов на Киевском и Горьковском направлениях изменится с пятницы, 6 сентября, из-за строительства конкорса на станции Железнодорожная, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться по выходным. Первое технологическое «окно» назначено на период с 23:40 6 сентября до 23:40 8 сентября, а затем — в те же часы 13-15 сентября, 20-22 сентября и 27-29 сентября. В это время у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановка на маршруте и его длина, а ряд поездов отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание электричек. Это можно сделать на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или при помощи мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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13 сентября пройдёт акция «День в лесу. Сохраним лес вместе»
04 сентября 2024, 12:05

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Комитет лесного хозяйства Московской области приглашает на акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе».
Мероприятие пройдёт 13 сентября на центральной площадке лесного участка в Кучинском участковом лесничестве. Рядом с местом проведения акции будет организована парковка для личного транспорта, от нее до площадки можно будет доехать на бесплатном автобусе.

Для того, чтобы доехать своим ходом, можно воспользоваться электричкой: с Курского вокзала отправляйтесь до ж/д станции «Железнодорожная», выход к ул. Лесопарковая. Отсюда до центральной площадки для участников акции также будут следовать бесплатные автобусы.

Начало мероприятия в 10:00, сбор — в 9:00. Весь посадочный материал и инвентарь выдадут на месте.

Одежда должна быть удобной и соответствовать погоде. Возьмите с собой коллег, друзей, родных и не забудьте хорошее настроение, чтобы с улыбкой сажать деревья.
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#лес
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Пенсионеров предупредили о мошенничестве под предлогом получения льгот на ЖКУ
04 сентября 2024, 12:05

Фото: iStock/richard johnson

Новую схему обмана пенсионеров начали использовать мошенники: теперь для того, чтобы выманить у пожилого человека код доступа к аккаунту на «Госуслугах» или к онлайн-банку, они представляются сотрудниками энергоснабжающих компаний и предлагают оформить льготу на оплату ЖКУ, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Пенсионеров уверяют, что им положена льгота, но для её оформления нужно назвать свои паспортные данные и банковские реквизиты. Затем они отправляют СМС или письмо со ссылкой – якобы для подтверждения льготы. По ссылке от человека потребуется ввести данные для входа в онлайн-банк или аккаунт на портале «Госуслуги», — говорится в сообщении.
Данные, введённые на таких сайтах, получают мошенники и используют и для кражи денег или оформления кредитов на имя жертвы.

В министерстве напомнили, что сотрудники ресурсоснабжающих организаций никогда не запрашивают по телефону личные данные, а все льготы оформляются через «Госуслуги», профильные ведомства или МФЦ.

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#подмосковье
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Коммунальные счета для жителей Подмосковья: что нужно знать
04 сентября 2024, 12:01

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Московский Областной информационно-расчетный центр (МосОблЕИРЦ) завершил расчёт платы за коммунальные услуги за август.
Многие жители Подмосковья уже получили свои квитанции, а люди, которые оформили подписку на электронный платежный документ, могут получить квитанции в личном кабинете, а также они будут отправлены на электронную почту.
Для оплаты коммунальных услуги без комиссии можно воспользоваться несколькими способами:
  • В личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ;
  • Через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
  • С помощью кнопки «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчётного центра;
  • В клиентских офисах расчётного центра.
Также оплатить счета возможно через кассы, терминалы и в онлайн-сервисах банков.
Для получения дополнительной информации по расчетам за жилищно-коммунальные услуги жители могут посетить портал Твой Домовой.

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, тел. 7 (498) 602-19-32, почта: gkhmopress@gmail.com, сайт: http://mgkh.mosreg.ru/, телеграм: https://t.me/mingkh_mo.

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#услуги
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#мособлеирц
#коммунальные платежи
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Фонд капитального ремонта Московской области приглашает специалистов
04 сентября 2024, 11:36

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В рамках расширения Инженерного центра, фонд капитального ремонта Московской области приглашает целеустремлённых и активных специалистов присоединиться к своей команде. Открыт набор на важные позиции в Москве и Мариуполе (ДНР).
Фонд предлагает конкурентные условия оплаты труда, а также на ряде вакансий будет возможность работать удаленно.

В Москве открыты следующие должности:
  • Руководитель сметного отдела — зарплата 300 тыс
  • Инженер-сметчик — зарплата 200 тыс. руб. (возможна удаленная работа);
  • Руководитель отдела проектирования — зарплата 300 тыс. руб.;
  • Главный инженер проекта (ГИП) — зарплата 350 тыс. руб.;
  • Инженер-конструктор — зарплата 300 тыс. руб. (возможна удаленная работа).
В Мариуполе (ДНР) доступны такие вакансии, как:

  • Инженер ПТО — зарплата от 200 тыс. руб.;
  • Делопроизводитель — зарплата 100 тыс. руб..
Кроме достойный заработных выплат, Фонд капитального ремонта Московской области также предлагает хорошие возможности для карьерного роста, участия в масштабных проектах и работу в дружном и профессиональном коллективе.

Для получения вакансий обращайтесь по телефону: 7 495 104-28-28 (доб. 454), Татьяна Александровна Пунтус. Резюме нужно прислать на электронную почту: post@fkr-mosreg.ru.

Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, тел. 7 (498) 602-19-32, почта: gkhmopress@gmail.com, сайт: http://mgkh.mosreg.ru/, телеграм: https://t.me/mingkh_mo.

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#москва
#строительство
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В Подмосковье к контролю за подготовкой домов к зиме привлекли 150 общественников
04 сентября 2024, 11:33

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области для контроля подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему сезону привлекли около 150 общественных инспекторов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Подготовка к осенне-зимнему периоду - трудоёмкий процесс. Была проделана большая работа. Для контроля её результатов мы уже привлекли порядка 150 общественных инспекторов, которые помогают сотрудникам министерства следить за надлежащим уровнем готовности многоквартирных домов к отопительному сезону», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.
В ходе мониторинга проверяются исправность систем отопления, готовность крыш и подвалов, состояние окон и дверей в подъездах, ремонт покрытий дворовых территорий.

Стать общественным жилищным инспектором может каждый житель многоквартирного дома, зарегистрированный в Московской области. Для этого нужно подать заявление; получить рекомендацию от совета дома; собрать пакет документов и пройти аттестацию.

Найти положение об общественных инспекторах можно на сайте подмосковного Минчистоты.

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Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится с 4 на 5 сентября
04 сентября 2024, 11:17

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек, курсирующих на Казанском направлении и МЦД-3 изменится с вечера 4 сентября до утра 5 сентября из-за работ на станции Перово, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«На станции Перово будут менять стрелочный перевод №2. Для этого на период с 22:10 4 сентября до 8:10 5 сентября закроют участок 3 главного пути. В связи с этим расписание пригородных поездов изменится», — говорится в сообщении.
Отмечается, что интервалы между электричками будут увеличены, у некоторых составов сократят маршруты, а некоторые поезда временно отменят.

Актуальное расписание пассажиры могут уточнить на сайте ЦППК или в мобильном приложении компании.

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#мцд-3
#казанское направление
#цппк
#минтранс мо
#электрички
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В Подмосковье стало проще подать документы на госэкспертизу строительных проектов
04 сентября 2024, 10:58

Фото: Фотобанк МО

Услугу госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий обновили на подмосковном портале госуслуг.
Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
«Умные сервисы, подключённые к услуге для застройщиков, стали еще умнее. Теперь при вводе УИН объекта автоматически заполняется информация о нём, вид работ, предельная стоимость объекта и наименование инвестиционной программы. Если УИН неизвестен, найти его можно по ключевым словам. Нововведения позволят заполнить онлайн-заявление на услугу быстро и без ошибок», – рассказала министр.
Как напомнили в министерстве, перед началом строительных работ, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства необходимо получить положительное заключение госэкспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Иначе начинать строительство запрещено.

Услуга «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» доступна на регпортале в разделе «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование». Подать заявление могут юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица. Услуга платная.

Всего на портале можно воспользоваться более чем 380 услугами и сервисами в электронном виде.

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#московская область
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Студентов колледжа филиала РГСУ в Павловском Посаде поздравили с началом учёбы
04 сентября 2024, 10:52

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Встречу с первокурсниками колледжа филиала Российского государственного социального университета (РГСУ) в Павловском Посаде провела замглавы округа Светлана Аргунова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Светлана Юрьевна поздравила ребят с началом учебного года, призвала их хранить традиции своего учебного заведения и подарила филиалу книгу о Павловском Посаде», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом учебном году на специальность «Юриспруденция» в колледж поступили 59 человек, а на специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» и «Туризм и гостеприимство» — по десять человек. В учебном заведении напомнили, что набор продлён. Желающие могут выбрать свою специализацию и присоединиться к учёбе.

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#студенты
#колледж
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