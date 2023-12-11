Быков* заявил об отсутствии претензий к Украине из-за атак беспилотников

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский
Писатель Дмитрий Быков* в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что у него нет претензий к Украине из-за атак беспилотников на РФ. Фрагменты беседы пранкеры опубликовали в телеграм-канале.
Быков* попался на розыгрыш, так как ему представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они спросили, как он относится к атакам украинских БПЛА на российские города, из-за которых погибают люди. Он ответил, что ему обидно из-за такого исхода.
«Но претензий к вам (к Украине — прим. ред.) у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы», — заявил писатель.
Ранее немецкая контрразведка предупредила своих политиков о возможных звонках от российских пранкеров «Вована и Лексуса». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*внесен Минюстом в реестр иноагентов
Алина Юрчак