Главную новогоднюю ёлку России спилили в Подмосковье и нарядят к 22 декабря

Фото: Радио 1
В деревне Новопареево Щёлковского городского округа спилили главную новогоднюю ёлку России, передаёт корреспондент «Радио 1».
84-летнюю ель высотой 25м выбрала отборочная комиссия из нескольких десятков вариантов. Два дня уйдут на то, чтобы упаковать дерево и уложить его на автомобильную платформу для транспортировки в Москву.
По его словам, к 22 декабря ёлка уже будет наряжена.
Читайте также:
В Щёлкове спилят главную новогоднюю ёлку России
Россиян предупредили о подорожании ёлок перед Новым годом
Подмосковные дорожники подготовили подъезд к месту рубки главной ёлки России
«В этом году главное новогоднее дерево страны спиливают и транспортируют на Соборную площадь Московского Кремля в 24-й раз. Я хотел бы сказать всем, кто принимал участие в этом мероприятии, большое спасибо. Хочу пожелать всем присутствующим удачи в новом году и всего самого хорошего», – сказал замначальника Главного эксплуатационного управления делами президента Анатолий Кочанов.
«Городской округ Щёлково – рекордсмен по количеству новогодних елей, которые были отправлены в Кремль. В 2021 году мы уже отправляли в туда ель, как и в 2018 году. Для нас очень почётно, стало такой доброй традицией. Мы готовились к сегодняшнему мероприятию. Ель очень красивая, действительно, крутая», – поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.Он добавил, что в этом году новогодняя ель была выбрана с помощью спутника. Сообщается, что вечером 13 декабря ель будет доставлена в Кремль. Её установят на Соборной площади на все новогодние праздники.
Читайте также:
В Щёлкове спилят главную новогоднюю ёлку России
Россиян предупредили о подорожании ёлок перед Новым годом
Подмосковные дорожники подготовили подъезд к месту рубки главной ёлки России
Лора Луганская