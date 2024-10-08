Стало известно, что Кадыров подарил бойцам СВО

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил партию техники в зону проведения специальной военной операции (СВО) в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«В день рождения нашего президента Владимира Путина мы передали крупную партию техники для нужд специальной военной операции. Совсем скоро нашим бойцам доставят 78 автомобилей УАЗ «Патриот», УАЗ-452 и «Нива»», — написал Кадыров.По его словам, выбранные модели автомобилей зарекомендовали себя как надёжные и способные эффективно работать в различных климатических условиях. Также Кадыров добавил, что на фронт будут отправлены современные дроны, которые повысят мобильность и боеспособность подразделений.
Он подчеркнул, что переданная техника, включая системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), значительно улучшит возможности российских войск.
Ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высказал свою критику в адрес действующей миграционной политики в РФ. Политик назвал ее методы «средневековыми» и не соответствующими современным реалиям. По мнению лидера Чечни, если миграционную политику и необходимо менять, то «не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных».
Читайте также:
Стало известна тема закрытых переговоров в Киеве
Зеленский раскрыл детали своей работы над «планом победы»
Стало известно об отчаянном плане Киева перевернуть ход СВО
Елена Перлова