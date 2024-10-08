«Позорят весь чеченский народ»: сын Кадырова Ахмат призвал отказаться от поп-MMA

Фото: istockphoto/Artem Ermilov
Сын Рамзана Кадырова Ахмат призвал чеченских спортсменов отказаться от участия поп-ММА и сосредоточиться на турнирах, которые соответствуют традициям и культуре Чечни. Об этом министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту написал в Telegram-канале.
«Обращаюсь к представителям Чеченской Республики, участвующим в поп-ММА. Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем», — написал Ахмат Кадыров.
Чиновник указал унизительные выходки, нецензурную брань со стороны спортсменов и непристойное поведение, которое позорит «весь чеченский народ».
В своем послании к спортсменам министр Чечни отметил, что это «последнее предупреждение».
«В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение», — обратился к чеченцам Кадыров младший.
Поп-ММА — это поединки по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами. В них часто участвуют блогеры, артисты и представители шоу-бизнеса.
Читайте также:
Боец UFC нецензурно оскорбил Макрона после победы на турнире в Париже
Тренер Исмаилов раскритиковал выступление брата в поединке с Минеевым
Богатырев назвал фаворита в возможном поединке Штыркова с Минеевым
Лия Мурадьян