«Била шваброй и пытала холодом»: в Кузбассе дали четыре года женщине за истязания ребенка
В Кузбассе осудили женщину за издевательства над приемной дочерью
Кемеровский областной суд не стал изменять приговор в виде четырех лет колонии 40-летней жительнице Кузбасса, которая целый год издевалась над опекаемой шестилетней девочкой.
По данным VSE42.RU, ранее опекуна признали виновной в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. Теперь Кемеровский областной суд отклонил апелляции не только защиты, но и обвинения.
«Женщина оформила опеку над оставшейся без родителей девочкой, но уже через год начала систематически издеваться над ребенком. Поводом для наказаний становились малейшие провинности: некачественная уборка, жалоба воспитателю на пьянство опекунши, неправильное произношение слов при чтении», — говорится в материале издания.
Так, известно, что женщина избивала девочку за проблемы с чтением, за плохой почерк ставила в углу туалета на несколько часов, а однажды вовсе заставляла спать у входной двери без одежды.
За это ее приговорили к четырем годам колонии общего режима, а также обязали выплатить пострадавшему ребенку 300 тысяч рублей, пишет «Сiбдепо». После этого защита потребовала отменить приговор, а обвинение — увеличить наказание на два месяца, а компенсацию — до одного миллиона. Однако судебная коллегия по уголовным делам не стала изменять приговор. Он уже вступил в законную силу.