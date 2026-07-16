«Била шваброй и пытала холодом»: в Кузбассе дали четыре года женщине за истязания ребенка

16 июля 2026, 11:35

В Кузбассе осудили женщину за издевательства над приемной дочерью

Фото: iStock/AMilkin

Кемеровский областной суд не стал изменять приговор в виде четырех лет колонии 40-летней жительнице Кузбасса, которая целый год издевалась над опекаемой шестилетней девочкой.





По данным VSE42.RU, ранее опекуна признали виновной в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. Теперь Кемеровский областной суд отклонил апелляции не только защиты, но и обвинения.





«Женщина оформила опеку над оставшейся без родителей девочкой, но уже через год начала систематически издеваться над ребенком. Поводом для наказаний становились малейшие провинности: некачественная уборка, жалоба воспитателю на пьянство опекунши, неправильное произношение слов при чтении», — говорится в материале издания.