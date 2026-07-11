Пропавшую мать с ребенком нашли на Урале
В Екатеринбурге нашли 19-летнюю девушку с младенцем, пропавшую накануне. Анастасию и её полугодовалого сына заметили прохожие и привели в центр поддержки женщин «Мария», сообщили E1.RU в правоохранительных органах.
Уже сегодня молодая мама с ребёнком вернутся домой. В полиции подчеркнули, что угрозы их жизни и здоровью нет.
Инцидент произошёл в ночь на 10 июля — женщина вынесла сына из дома в чёрной автолюльке. В ведомстве уточнили, что пропавшая является инвалидом второй группы и могла нуждаться в медицинской помощи. Момент ухода из подъезда зафиксировала камера видеонаблюдения.
Ранее пропавшую школьницу нашли «бродяжничающей» по российскому городу. Подробности в нашем материале.
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