«Обзывала, унижала»: Мать найденной мертвой в Ачинске девочки нашла «виноватых» в убийстве

11 июля 2026, 15:45

Мать найденной мертвой в Ачинске девочки обвинила во всем своего супруга

Фото: istockphoto/zoka74

Женщина, задержанная по подозрению в убийстве своей дочери в Ачинске, Красноярского края, дала первые комментарии после отправки под стражу. Со ссылкой на местные паблики информацию публикует НГС.





По словам фигурантки, на протяжении многих лет она подвергалась давлению со стороны семьи. Родственники, как утверждает женщина, постоянно её унижали, а незадолго до трагедии к ним присоединилась и погибшая дочь.





«Обзывала, унижала, говорила, что я дура никчемная», — рассказала задержанная.

«Ну, маленького не заслуживаю, а большого тоже перебор, особенно с учетом того, что они все сами виноваты», — добавила собеседница.