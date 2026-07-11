«Обзывала, унижала»: Мать найденной мертвой в Ачинске девочки нашла «виноватых» в убийстве
Мать найденной мертвой в Ачинске девочки обвинила во всем своего супруга
Женщина, задержанная по подозрению в убийстве своей дочери в Ачинске, Красноярского края, дала первые комментарии после отправки под стражу. Со ссылкой на местные паблики информацию публикует НГС.
По словам фигурантки, на протяжении многих лет она подвергалась давлению со стороны семьи. Родственники, как утверждает женщина, постоянно её унижали, а незадолго до трагедии к ним присоединилась и погибшая дочь.
«Обзывала, унижала, говорила, что я дура никчемная», — рассказала задержанная.
Она также отметила, что неоднократно уходила из дома, однако её мать всякий раз убеждала вернуться обратно к мужу. Арестованная считает, что в произошедшем виноват именно её супруг.
В беседе с журналистами женщина назвала «неожиданным» для себя оперативное задержание. Отвечая на вопрос о возможном сроке наказания, она не стала называть конкретную цифру.
«Ну, маленького не заслуживаю, а большого тоже перебор, особенно с учетом того, что они все сами виноваты», — добавила собеседница.27 июля женщина ушла из дома вместе с дочерью. Спустя неделю тело ребёнка обнаружили в Ачинске. Мать объявили в розыск и вскоре задержали в Новосибирске. На допросе она призналась в содеянном, уточнив, что решение убить дочь приняла спонтанно.