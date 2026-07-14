Женщина задушила мать с болезнью Альцгеймера и осталась на свободе
В итальянском городе Сан-Джованни-Вальдарно (провинция Ареццо) суд присяжных вынес оправдательный приговор 67-летней Джузеппине Мартин, которая в марте 2025 года задушила шейным платком свою 93-летнюю мать, страдавшую болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает газета Repubblica.
Трагедия произошла в ночь на 9 марта. После содеянного женщина самостоятельно вызвала полицию, призналась в убийстве и попросила о помощи. Ей предъявили обвинение в убийстве при отягчающем родственном характере, и прокуратура запрашивала 12 лет лишения свободы.
Однако судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная в ходе разбирательства, сыграла решающую роль в исходе дела. Специалисты диагностировали у Мартин тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство, развившееся на фоне многолетнего изнурительного ухода за больной матерью. Суд присяжных признал, что в момент преступления женщина находилась в состоянии полной невменяемости, вызванного колоссальной эмоциональной и физической перегрузкой, а также отсутствием поддержки со стороны государственных структур.
В зале суда обвиняемая выразила раскаяние, заявив, что не осознавала своих действий, и попросила прощения у родных. Эксперты установили, что подсудимая потеряла над собой контроль в критический момент.
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