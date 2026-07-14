Женщина задушила мать с болезнью Альцгеймера и осталась на свободе

14 июля 2026, 19:12

Repubblica: задушившую больную Альцгеймером мать женщину в Италии оправдали

Фото: istockphoto/Zolnierek

В итальянском городе Сан-Джованни-Вальдарно (провинция Ареццо) суд присяжных вынес оправдательный приговор 67-летней Джузеппине Мартин, которая в марте 2025 года задушила шейным платком свою 93-летнюю мать, страдавшую болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает газета Repubblica.