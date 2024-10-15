«Билайн»: аферисты взламывают неактивные профили россиян в мессенджере WhatsApp*

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Неактивные профили россиян в мессенджере WhatsApp* взламывают мошенники, пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя клиентского обслуживания и сервиса розницы «Вымпелкома» Дмитрия Чернова.
«Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов», — прокомментировал собеседник РИА Новости.
Он добавил, что аферисты меняют изображение в профиле, используя лого компании, чтобы вызвать доверие у потенциальной жертвы. Идентифицировать мошенника сложно, поскольку вызов идет через мессенджер. В зоне риска находятся пенсионеры.
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*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной в РФ
Никита Кротов