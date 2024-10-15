В благоустройстве Подмосковья задействуют технологии VK

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Оптимальные стратегии благоустройства в Московской области помогут выбрать аналитические сервисы на базе машинного обучения VK Predict, сообщает пресс-служба регионального Минблагоустройства.
«Пилотный проект на основе технологий VK позволил определить влияние уже принятых мер на популярность локаций среди жителей. Например, посещаемость парков Малевича и Шишкин лес после благоустройства выросла в два раза», — говорится в сообщении.Аналитические сервисы позволят определить точки притяжения людей, составить примерный «портрет» посетителей: средний возраст, потребности и пр. и таким образом выбрать наиболее перспективные варианты благоустройства.
«При проектировании территорий мы стараемся анализировать информацию для разработки проектов по благоустройству, в этом нам помогают новые сервисы. Каждый проект разрабатывается с учетом полученной информации, чтобы благоустройство было более функциональным и востребованным», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Отмечается, что ИТ-технологии помогают обработать большие массивы информации, что позволяет определить перспективные направления развития и сделать регион более комфортным, а инвестиции — максимально эффективными.
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