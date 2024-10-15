В Подмосковье продолжаются работы по пуску тепла

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В Дмитровском городском округе продолжается подключение новых линий теплотрасс к котельным, сообщает Министерство энергетики Московской области.
В городском округе Щёлково из-за скопления воздуха в системе произошла перегрузка стояков.
В Солнечногорске проводятся работы по настройке системы.
На улицах Ленинградской и Красной временно снизились параметры теплоносителя из-за проведения работ на котельной ГЭМЗ. Работы завершены, и теплоснабжение постепенно восстанавливается.
В городском округе Электросталь восстановлена подача ресурсов на улицах Западной и Журавлёва, проводились работы по устранению утечки на теплотрассе.
На улице Сосновой, 5, в Котельниках отопление и горячее водоснабжение предоставляются, проводились работы по регулированию ЦТП.
На сегодняшний день в Московской области к теплу подключено 100% социальных объектов и 99,6% многоквартирных домов.
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