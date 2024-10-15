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В Подмосковье продолжаются работы по пуску тепла

15 октября 2024, 11:04
Фото: istockphoto / Nostal6ie

Фото: istockphoto / Nostal6ie

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В Дмитровском городском округе продолжается подключение новых линий теплотрасс к котельным, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Заполнение системы началось в 12 часов дня, и вскоре тепло с котельной на улице Профессиональной поступит в микрорайон ДЗФС. Затем специалисты приступят к заполнению сетей в микрорайонах Михалина и Аверьянова. Также идёт заполнение системы по всем адресам обслуживания с котельных на улицах Пушкинская и Подлипичье.

В Подольске и Пушкино проводятся работы по устранению утечек.



В городском округе Щёлково из-за скопления воздуха в системе произошла перегрузка стояков.

В Солнечногорске проводятся работы по настройке системы.

На улицах Ленинградской и Красной временно снизились параметры теплоносителя из-за проведения работ на котельной ГЭМЗ. Работы завершены, и теплоснабжение постепенно восстанавливается.

В городском округе Электросталь восстановлена подача ресурсов на улицах Западной и Журавлёва, проводились работы по устранению утечки на теплотрассе.

На улице Сосновой, 5, в Котельниках отопление и горячее водоснабжение предоставляются, проводились работы по регулированию ЦТП.

На сегодняшний день в Московской области к теплу подключено 100% социальных объектов и 99,6% многоквартирных домов.

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#ремонт
В благоустройстве Подмосковья задействуют технологии VK
15 октября 2024, 11:40

Фото: iStock/RoschetzkyIstockPhoto

Оптимальные стратегии благоустройства в Московской области помогут выбрать аналитические сервисы на базе машинного обучения VK Predict, сообщает пресс-служба регионального Минблагоустройства.
«Пилотный проект на основе технологий VK позволил определить влияние уже принятых мер на популярность локаций среди жителей. Например, посещаемость парков Малевича и Шишкин лес после благоустройства выросла в два раза», — говорится в сообщении.
Аналитические сервисы позволят определить точки притяжения людей, составить примерный «портрет» посетителей: средний возраст, потребности и пр. и таким образом выбрать наиболее перспективные варианты благоустройства.

«При проектировании территорий мы стараемся анализировать информацию для разработки проектов по благоустройству, в этом нам помогают новые сервисы. Каждый проект разрабатывается с учетом полученной информации, чтобы благоустройство было более функциональным и востребованным», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Отмечается, что ИТ-технологии помогают обработать большие массивы информации, что позволяет определить перспективные направления развития и сделать регион более комфортным, а инвестиции — максимально эффективными.

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#московская область
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Жгут и массаж: Стилист рассказала, как сохранить объем волос в осенне-зимний период
Стилист Тоторина: волосам в осенне-зимний период нужны сухой шампунь и пудра
15 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Elena Batkova

Наступила пора холодов. Люди надевают головные уборы, чтобы уберечься себя от порывов ветра. Но что делать с волосами? Хочется, чтобы они всегда выглядели ухоженно, красиво и аккуратно.
Стилист Галина Тоторина в беседе с «Радио 1» рассказала, как ухаживать за волосами в осенне-зимний период.

«Нам нужно увлажнять волосы, потому что после подключения отопительного сезона дома жарко, а на улице холодно. Увлажнение — это маски и кондиционеры. Также стоит использовать антистатик, чтобы волосы не электризовались. Термозащита тоже хорошо пригодится в холода», — объяснила эксперт.
Она добавила, что шапки, действительно, переносят различные загрязнения, однако есть вариант, как этого избежать.

«Шапки быстро впитывают загрязнение. А если мы будем использовать шапки-пятидневки, и в конце недели их стирать, то волосы будут меньше электризоваться, будут чистыми, а прическа сможет долго оставаться ухоженной», — рекомендовала стилист.

По ее словам, можно сохранить объем и эффект волос, несмотря на головные уборы, и для этого есть несколько «приемов»:

  • Если у вас каре, средняя длина либо стрижка с удлиненной челкой, перекиньте пробор в противоположную сторону от того, как вы носите, и после этого натягивайте шапку. Волосы привыкнут лежать в неестественном для себя положении, а потом, когда вы снимете шапку и сделаете легкий массаж, лягут обратно, имея хороший объем.
  • Если вы обладаете длинными волосами, то стоит максимально высоко сделать куличку, закрутить жгут и убрать все под шапку. Потом снять и сделать массаж. Будет не просто объем, но и красивые волны.

Также Тоторина подчеркнула, что хорошо использовать лак несильной фиксации, солевой спрей, сухую пудру или сухой шампунь.

«После сушки волос побрызгать лаком несильной фиксации и немножко поджать волосы. Если объем упал, нужно сделать массаж и побрызгать сухой пудрой. И можно использовать сухой шампунь прямо после мытья», — посоветовала специалист.

Она развеяла миф о том, что сухой шампунь и пудра проникают в кожу головы и влияют на мозговую деятельность.

«Я использую их на протяжение десяти лет, и мой мозг в порядке!» — заключила стилист.

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В Ступине провели выездную администрацию на предприятии «Аэросила»
15 октября 2024, 11:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с представителями муниципалитета и Ступинской больницы провели встречу с работниками научно-производственного предприятия «Аэросила» в формате выездной администрации, сообщает пресс-служба округа. Во встрече также принял участие замдиректора предприятия Олег Голосеев.
«В ходе встречи был поднят вопрос о работе общественного транспорта: жительница посёлка Монино пожаловалась, что объединение нескольких маршрутов усложнило сотрудникам предприятия путь на работу и домой. Глава округа рассказал, почему пришлось прибегнуть к той мере, а также сообщил, что предпринимается для улучшения ситуации. В частности, перевозчик набирает дополнительных водителей», — говорится в сообщении.
Жители также спросили о сроках завершения капитального ремонта городского бассейна. Сергей Мужальских сообщил, что работы должны закончить до конца года. На встрече также обсудили вопросы, касающиеся ЖКХ, вывоза мусора, ремонта домов и пр.

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#выездная администрация
#приём
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К заявке на компенсацию за домашний телефон в Подмосковье подключили ИИ
15 октября 2024, 10:57

Фото: iStock/Dobrila Vignjevic

Оформить ежемесячную денежную компенсацию на оплату стационарного телефона через портал госуслуг Московской области стало проще благодаря подключению искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Нейросеть будет использоваться при подаче заявления на возобновление компенсации на оплату услуг местных телефонных соединений. Это позволит уменьшить количество ошибок при оформлении заявок и снизить число отказов от ведомства», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Компенсация оплаты за домашний телефон положена пожилым ветеранам труда или военной службы и ряду других категорий льготников.

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Во Фрязине капитально отремонтируют детский сад
15 октября 2024, 10:36

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Детский сад, расположенный по адресу: город Фрязино, улица Ленина, дом 11А, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт здания и поставить туда всё оборудование, необходимое для функционирования учреждения», — говорится в сообщении.
Общая площадь детского сада составляет более 840 квадратных метров, завершить ремонт планируется в 2025 году.

Начальная стоимость лота составляет 105 миллионов 410 тысяч 760 рулей 40 копеек. Заявки принимаются до 31 октября.

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В ступил в силу приговор украинскому активисту за призывы калечить пленных РФ
15 октября 2024, 10:34

Фото: iStock/Zolnierek

Приговор для украинского командира добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко* вступил в законную силу. Об этом пишет ТАСС.
«Приговор обжалован не был в установленный законом срок, поэтому решение суда вступило в силу», — говорится в сообщении.

Друзенко* является основателем первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова, где оказывалась помощь украинским военным, пострадавшим в Донбассе. Он открыто призывал подчиненных к насилию в отношении российских бойцов, которые попадали в плен к ВСУ. Позже он пояснил, что им двигали эмоции, и извинился.

В июне текущего года Басманный суд приговорил Друзенко к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима заочно.

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* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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#сбу
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В Павловском Посаде состоялся рейд по выявлению нарушений правил перевозки детей
15 октября 2024, 10:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Сотрудники ГИБДД Павлово-Посадского района провели 11 октября профилактическую акцию «Ребёнок в автомобиле», чтобы предотвратить нарушения правил перевозки детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Одно из основных требований ПДД — перевозить детей младше 12 лет в автомобиле только с использованием специального детского кресла. Однако многие водители пренебрегают безопасностью маленьких пассажиров, не осознавая, что их преступная небрежность может стоить ребёнку жизни.

Во время акции инспекторы останавливали автомобили и рассказывали водителям о важности использования детских кресел, правильной установке кресла и тяжёлых последствиях неправильной перевозки детей, так как в большинстве случаев именно детское кресло спасает жизнь ребёнка.

Каждому водителю вручили памятку. В результате акции не было зафиксировано нарушений по статье 12.23 части 3 КоАП РФ «Нарушение требований ПДД РФ».

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С Украины выехали 300 тысяч школьников
Нардеп Южанина: 300 тысяч школьников выехали с Украины
15 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Триста тысяч школьников уехали с Украины перед началом нового учебного года. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Нина Южанина, ее слова передает украинское издание Новости.LIVE.
«Перед началом учебного года из Украины выехало 300 тысяч детей, которые должны были бы учиться в наших школах. Это значит, люди не видят, не понимают и не слышат от власти, какие у нас действия на ближайшие осень-зиму», — заявила Южанина.

Она также отметила, что украинские власти не озвучивают мирному населению и военные возможности.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой сообщал, что из Украины массово уезжают ученики 10-11 классов, особенно мальчики.

Тем временем в Министерстве обороны ФРГ перестали верить, что Украина способна победить в конфликте с Россией и вернуть утраченные территории. Там отметили, что ВСУ сильно истощены, а ВС РФ продолжают продвигаться на запад.

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Приложение «Добродел» получило национальную премию «КулибИТ»
15 октября 2024, 10:16

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Мобильное приложение для жителей Московской области «Добродел» завоевало национальную премию «КулибИТ-2024» в номинации «Технологический суверенитет», сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Через приложение «Добродел» пользователь получает доступ ко всем подмосковным цифровым услугам, включая сервисы областного госпортала, электронный дневник и пр. Пользователи приложения могут также с его помощью записаться на приём в МФЦ, к врачу, записать ребёнка в кружок или секцию, оплатить коммунальные услуги, узнать даты пуска отопления и сезонного отключения горячей воды, а также сообщить о той или иной проблеме», — говорится в сообщении.
Скачать приложение «Добродел» можно на подмосковном портале госуслуг.

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