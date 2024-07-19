Bild: аэропорт Берлина приостановил работу из-за глобального технического сбоя

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Международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта временно приостановил работу из-за технического сбоя. Об этом сообщает газета Bild.
Отмечается, что воздушная гавань закрыта как для приёма, так и для запуска самолётов.
Радиостанция RBB также сообщает, что причиной закрытия аэропорта стал массовый сбой сервера, из-за чего пришлось запустить аварийные системы. Также ожидаются задержки в регистрации пассажиров.
На сервисе Flightradar можно заметить, что прибывающие самолёты были перенаправлены. В первую очередь речь идёт о суднах, прибывающих из Кёльна, Вены, Осло и Франкфурта-на-Майне.
В настоящее время точная причина сбоя не выяснена. Однако Bild указывает на то, что это связано с нарушениями работы операционных систем Microsoft для ПК, которые наблюдаются по всему миру.
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Радиостанция RBB также сообщает, что причиной закрытия аэропорта стал массовый сбой сервера, из-за чего пришлось запустить аварийные системы. Также ожидаются задержки в регистрации пассажиров.
На сервисе Flightradar можно заметить, что прибывающие самолёты были перенаправлены. В первую очередь речь идёт о суднах, прибывающих из Кёльна, Вены, Осло и Франкфурта-на-Майне.
В настоящее время точная причина сбоя не выяснена. Однако Bild указывает на то, что это связано с нарушениями работы операционных систем Microsoft для ПК, которые наблюдаются по всему миру.
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Анастасия Чинкова