Пользователи в РФ массово жалуются на сбои в работе Xiaomi

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В работе гаджетов Xiaomi в России произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные, представленные ресурсом Downdetector.su, который собирает информацию пользователей о неполадках.
Наиболее количество жалоб поступило на портал в период с 17:00 до 19:00. Потом их количество пошло на спад. По большей части люди сталкивались с проблемами работы камеры и отдельных приложений. У некоторых пользователей просто выключались смартфоны.
По большей части сбои затронули наиболее густонаселенные регионы Москвы, Московской области, Ленинградской области, Краснодарского края и Татарстана. Ранее китайская компания сообщала об устранении всех проблем, вызывающих неполадки с телефонами.
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