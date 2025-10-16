Выдворенный из Латвии пенсионер получил паспорт России за полчаса
Григорий Еременко, 74-летний пенсионер, рассказал РИА Новости о своем опыте получения российского паспорта.
Власти Латвии выдворили его, и он быстро решил оформить новый документ.
Еременко посетил ГУ МВД России на Петровке. Процесс оказался удивительно быстрым: паспорт выдали всего за полчаса. Артист отметил, что сотрудники полиции поздравили его с получением нового документа, и он почувствовал радость от этого события.
10 октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщило изданию Politico, что 841 гражданин России, проживающий в Латвии и попадающий под действие так называемой второй волны миграционных поправок, не начал процесс оформления своего статуса. В связи с этим им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Читайте также: