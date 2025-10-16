Эксперты узнали, за сколько сдается самая дешевая в России квартира
В Свердловской области расположился поселок городского типа Атиг, где арендуют квартиру всего за 5 тысяч рублей в месяц. Эксперт из «Циан. Аренды» Алексей Попов отметил этот уникальный вариант, пишет ТАСС.
Квартира занимает 63 квадратных метра и находится на первом этаже. Внутри есть шкаф и стол, что обеспечивает минимальный комфорт. В шаговой доступности расположены детский сад, школа, поликлиника и остановка общественного транспорта.
Коммунальные платежи не включены в стоимость аренды. Этот вариант подходит для тех, кто ищет доступное жилье с минимальными затратами.
