Эксперты узнали, за сколько сдается самая дешевая в России квартира

16 октября 2025, 08:12

Самая дешевая квартира в России сдается за 5 тыс. рублей в месяц

Фото: iStock/Lazy_Bear

В Свердловской области расположился поселок городского типа Атиг, где арендуют квартиру всего за 5 тысяч рублей в месяц. Эксперт из «Циан. Аренды» Алексей Попов отметил этот уникальный вариант, пишет ТАСС.