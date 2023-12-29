«Свежая кровь»: Эстонский депутат раскритиковал посольство Украины в Таллине

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Депутат Европейского Парламента от Эстонии Яак Мадисон раскритиковал посольство Украины в Таллине за молчание в ответ на его предложения выслать украинских беженцев на родину, чтобы помочь Киеву добрать бойцов ВСУ для участия в рамках СВО. Об этом информирует ERR.
Мадисон напомнил, что Украина несколько раз жаловалась на недостаток мужчин на фронте, так что Эстония готова помочь в данном вопросе.
«По состоянию на 14 ноября в Эстонии живут 35 796 украинских беженцев, находящихся под международной защитой, и, по оценкам, около семи тысяч из них не должны были покидать свою родную страну», — заявил депутат.
Ранее шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц заявил, что в интересах Германии вернуть граждан Украины призывного возраста на родину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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