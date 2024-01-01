В Германии появилась идея отправлять беженцев на Украину из-за потерь ВСУ

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Немецкая оппозиция предлагает отправлять беженцев на Украину для того, чтобы восполнить большие потери.
Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Немецкая оппозиция начала давить на канцлера Олафа Шольца, чтобы он начал действовать для возвращения беженцев домой. Оппозиционеры считают, что в данный момент людей не хватает на фронте, в гражданской обороне и МЧС Украины.
Германия продолжает выплачивать пособия беженцам, которые отказались участвовать в боевых действиях.
По данным FAZ, им перечисляют крупные средства. Суммы выделяют даже больше, чем на подготовительный процесс для бойцов ВСУ.
Германия в 2022 году после объявления СВО приняла на первом этапе 7% призывников от общего количества беженцев. А к сентябрю 2023 года уровень достиг 28%.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Новогоднем обращении заявил, что рано или поздно каждый украинец должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной.
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Германия продолжает выплачивать пособия беженцам, которые отказались участвовать в боевых действиях.
«На выплаты пособий для украинских беженцев из федерального бюджета было выделено почти 3 млрд евро», — сказано в статье.При этом уточняется, что вся военная помощь Украине от Германии равняется 5,4 млрд евро.
Германия в 2022 году после объявления СВО приняла на первом этапе 7% призывников от общего количества беженцев. А к сентябрю 2023 года уровень достиг 28%.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Новогоднем обращении заявил, что рано или поздно каждый украинец должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной.
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Мария Фирсова