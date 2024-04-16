Шаг вперёд: «Аэрофлот» ввёл новые правила перевозки животных в салоне самолёта

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После трёхмесячного тестирования «Аэрофлот» ввёл новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Теперь домашние питомцы — небольшие животные и птицы — смогут путешествовать рейсами «Аэрофлота» и «России» на соседнем пассажирском кресле на постоянной основе. В рамках услуги пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 килограммов. Максимальные габариты контейнера в классах «эконом и «комфорт»: полужесткий — 50х35х32 сантиметров, жесткий — 50х35х30 сантиметров. Для класса «бизнес»: полужесткий — 50х40х40 сантиметров, жесткий — 50х40х30 сантиметров.
Исполнительный директор общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с «Радио 1» отметил, что это очень хорошая новость для владельцев животных.
Специалист по защите животных обратил внимание, что билет питомцу нужно покупать за полную стоимость, как на обычного человека, а нововведения предполагают наличие новых средств безопасности для животных на сиденье.
Юрий Корецкий пояснил, что животных, согласно правилам, нужно сажать у иллюминатора или на среднем сидении при определенных условиях в определенных рядах.
В конце директор по защите животных отметил, что любые изменения в авиаперевозках даются сложно, потому что это касается безопасности, но это в любом случае это прогресс и шаг вперед. Нужно, чтобы и другие авиаперевозчики пришли к этому примеру, заключил эксперт.
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«Новость очень хорошая, потому что теперь владельцы могут брать животных с собой на борт и не переживать, как там они летят в багажном отсеке. Животные – наши друзья, члены семьи, поэтому хочется чтобы они летали в полном комфорте и максимальной безопасности. Теперь официально установлены правила, поэтому никаких конфликтных ситуаций быть не должно», – сказал эксперт.
Специалист по защите животных обратил внимание, что билет питомцу нужно покупать за полную стоимость, как на обычного человека, а нововведения предполагают наличие новых средств безопасности для животных на сиденье.
«Сейчас им добавили, насколько я понимаю, дополнительные ремни, которые будут фиксировать переноску на сиденье при взлете, посадке и зонах турбулентности. Сейчас оборудовали места, чтобы не перевернулась переноска», – сказал специалист.
Юрий Корецкий пояснил, что животных, согласно правилам, нужно сажать у иллюминатора или на среднем сидении при определенных условиях в определенных рядах.
«Нельзя, чтобы рядом с животными сидели дети или другие животные. Переноска должно стоять либо у иллюминатора, либо на среднем сидении в определенных условиях в определённых рядах. А если у кого-то из пассажиров аллергия, то его, наверное, смогут пересадить на месте и на регистрации рейса», — сообщил собеседник.
В конце директор по защите животных отметил, что любые изменения в авиаперевозках даются сложно, потому что это касается безопасности, но это в любом случае это прогресс и шаг вперед. Нужно, чтобы и другие авиаперевозчики пришли к этому примеру, заключил эксперт.
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Анастасия Бондарева