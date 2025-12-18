Билл Гейтс оказался в обнародованных материалах по делу Эпштейна
Имя бизнесмена Билла Гейтса фигурирует в рассекреченных материалах по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил CBS News.
На опубликованных снимках американский предприниматель запечатлён в компании неизвестной девушки, чьё лицо на фото намеренно скрыли. Помимо этого, демократы в Палате представителей США показали снимок женской ступни, на которой изображена цитата из романа Владимира Набокова «Лолита».
В числе обнародованных материалов также присутствуют удостоверения личности иностранных государств и проездные документы. При этом персональные данные их владельцев на фото замаскированы.
Снимки извлекли из информационного массива, включающего 95 000 изображений. Их обнародовали за день до истечения срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для публикации материалов по делу Эпштейна
