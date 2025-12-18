18 декабря 2025, 23:48

CBS News: Билл Гейтс оказался в обнародованных материалах по делу Эпштейна

Билл Гейтс (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Имя бизнесмена Билла Гейтса фигурирует в рассекреченных материалах по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил CBS News.