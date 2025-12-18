Учительница из Петербурга изнасиловала двух школьников

18 декабря 2025, 23:17

В Петербурге арестовали совращавшую школьников учительницу

Фото: iStock/Motortion

В Петербурге заключили под стражу учительницу, которой вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила объединённая пресс‑служба городских судов.