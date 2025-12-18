Учительница из Петербурга изнасиловала двух школьников
В Петербурге заключили под стражу учительницу, которой вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила объединённая пресс‑служба городских судов.
Следствие полагает, что в период с апреля по июль 2025 года подозреваемая трижды приглашала к себе домой 12‑летних мальчиков. По данным правоохранителей, она осознанно совершила «иные действия сексуального характера», воспользовавшись беспомощным состоянием подростков.
Обвиняемая недавно выпустилась из педагогического вуза. На протяжении двух лет она преподавала английский язык в школе Выборгского района. Педагог активно занималась волонтёрской деятельностью, участвуя в различных мероприятиях и международных форумах. Летом она разместила в социальных сетях фотографии с президентской медалью и грамотой за вклад в подготовку Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года.
Задержание состоялось 16 декабря. Двумя днями позже женщине предъявили обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14‑летнего возраста). Подозреваемая не признала вину и ходатайствовала о домашнем аресте. Суд установил срок содержания под стражей до середины февраля.
